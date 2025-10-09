Logo

Данас славимо јеванђелисту Јована: Из његовог гроба се шири чудесни прах, за који се вјерује да лијечи

09.10.2025

07:51

Данас славимо јеванђелисту Јована: Из његовог гроба се шири чудесни прах, за који се вјерује да лијечи
Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници данас славе Светог апостола и јеванђелисту Јована Богослова.

Родио се у рибарској породици. Родитељи су му били веома побожни људи и тако су одгајили и свог сина Јована. Заједно са својим братом Јаковом, кренуо је за Христом и никада га није напуштао. За њега се каже да је био омиљен Христов ученик. Једини је он, са Светом Богомајком остао под крстом распетог Господа и није га напуштао. Обећао је тада да ће он чувати Пресвету Богородицу и служити је све до њеног успенија.

CRKVA-070925

Друштво

Сутра је празник посвећен Светом Јовану Богослову: Молите му се за ово

Касније је отишао у Ефес, јер силаском Светог духа на апостоле, добио је задатак да тамо шири божанско јеванђеље и пошло му је за руком да преобрати много народа у хришћанство. Био је прогањан, понижаван и мучен. За вријеме које је провео у прогонству на острву Патмос, написао је чувено јеванђеље и откровење, а по доласку на престо цара Нерве, био је ослобођен и вратио се у Ефес. Ту је наставио да преобраћа људе у хришћанство.

патријарх павле patrijarh pavle

Друштво

Ова прича патријарха Павла многе је постидјела: "Не знате ви, дјецо моја, шта значи глад"

Поживио је више од 100 година. Црква два пута у години прославља овог светитеља и то: 26 септембра, по старом календару, када се сјећамо његовог упокојења и 8. маја, јер на тај дан из његовог гроба се шири неки чудесни прах, који, како се вјерује, лијечи болесне, а који је мирисан и љековит.

Тропар (глас 2):

Апостоле Христу Богу возљубљене, ускори избавити људи безотвјетни, пријемљет тја припадајушча, иже падша на перси пријемиј; јегоже моли Богослове, и належашчују моглу језиков разгнати, просја нам мира и велија милости.

(Храм Кончарево)

