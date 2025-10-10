Logo

Возачи опрез: Надвожњак у Трну опет оштећен

Фото: АТВ

Надвожњак у Трну је опет оштећен. Како јављају читаоци АТВ портала, камион је закачио, и оштетио надвожњак, што је довело до дјелимичне обуставе саобраћаја.

Ово није прву пут да надвожњак изнад магистралног пута М16, на једној од најпрометнијих саобраћајница у Републици Српској – дионици између Бањалуке и Клашница прави проблеме.

Oн је оштећен је у више наврата, између осталог у децембру 2018. године у њега је ударило возило са дизалицом због чега је мјесецима била затворена једна од саобраћајних трака испод надвожњака.

Након тога 2020. године овај пут био је затворен за саобраћај због испитивања надвожњака, а изведени су и радови на његовој санацији.

Тагови:

Trn

nadvožnjak

Лакташи

