Резултат анкете: Увјерљива побједа Карана у односу на Бланушу

Извор:

АТВ

10.10.2025

13:03

Коментари:

2
Синиша Каран
Фото: Predsjednik.net

У АТВ-овој анкети "Кога бира Српска", највише гласова за предсједника Републике освојио је кандидат СНСД-а Синиша Каран.

На другом мјесту је кандидат СДС-а Бранко Блануша са 1.479 гласова, а трећу позицију добила је опција "Неко пети", док посљедња мјеста дијеле независни кандидати Игор Гашевић и Славко Драгичевић.

У анкети је учествовало више од шест хиљада читалаца. Процентуално, Синиша Каран је освојио 69,65 одсто гласова, док је другопласирани Блануша добио 23 одсто.

Резултати анкете 10.10.2025.
Резултати анкете 10.10.2025.

