Монструм силовао Милену (17) а онда је оставио да је живу поједу свиње

Милена Шевељова (17) брутално је убијена у Краснојарском крају у Русији, након што ју је Игор Зиков (42) претукао и сексуално злостављао, а затим без свијести оставио у свињцу, гдје су је животиње растргле док је крварила. Суд је Зикова осудио на 23 године затвора у казненој колонији са строгим режимом.
Након злочина који је потресао руску јавност 2024. године, правда је коначно задовољена.
Према наводима са суђења, Зиков је раније тог дана имао жесток сукоб са Милениним оцем, својим послодавцем, према којем је годинама гајио дубоку нетрпељивост.
Када је у вечерњим сатима ушао у шталу, затекао је Милену како храни свиње.
У нападу под дејством алкохола, Зиков је дјевојку брутално претукао, потом је сексуално злостављао и оставио тешко повријеђену и без свијести у свињцу, са отвореним, крварећим ранама.
Суд је утврдио да је Милена преминула од масивног губитка крви, након што јој је крмача прегризла бутну артерију, док су је друге свиње такође нападале.
Према писању руских медија, Зиков је био свјестан да ће свиње реаговати на крв, али је дјевојку намјерно оставио да умре.
Након злочина, Зиков је украо Миленин мобилни телефон и побјегао кући.
Касније је полицији признао да је телефон разбио секиром и спалио га у пећи, заједно са дрвеним штапом којим ју је тукао, како би уклонио трагове.
Иако је током истраге негирао сексуално злостављање, форензички налази су, према наводима истражних органа, недвосмислено потврдили да је девојка силована.
На суђењу је откривено и да је Зиков раније већ био осуђиван за убиство - усмртио је сопственог брата, преноси Информер.
Након одслужене казне, управо му је Миленин отац дао посао и, како је наведено, "другу шансу".
