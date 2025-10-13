Лагао да је слијеп да би примао пензију: За 50 година од државе добио милион евра

13.10.2025
16:43
Мушкарац из италијанског града Вићенце, који је примао инвалидску пензију више од 50 година и за то вријеме од државе добио милион евра, оптужен је за превару након што је утврђено да је лагао да је слијеп, преносе данас италијански медији.
Седамдесетогодишњи човјек примао је инвалидску пензију од 1972. године, пренела је ТВ Раи.
Финансијска полиција пратила га је више од два мјесеца и снимила га како ради у врту, користећи без ичије помоћи опасне алате попут баштованских маказа и тримера за живу ограду, преноси Тањуг.
Лажни инвалид је касније снимљен и у куповини у маркету, гдје је пажљиво бирао воће и поврће и плаћао робу готовином, наводи Раи.
Финансијска полиција је након истраге обавијестила надлежне службе да одмах обуставе исплату инвалидске пензије и свих других социјалних бенефита осумњиченом.
Регионална канцеларија тужилаштва у Венету подигла је потом оптужницу против лажног инвалида, теретећи га за превару, пренијела је ТВ Раи.
