Тешка саобраћајка код Градишке: Погинуо возач камиона!

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Требовљанима код Градишке, када је дошло до слијетања камиона.

Како је потврђено за АТВ несрећа се догодила око 15 часова на регионалном путу Градишка - Мраковица, а страдао је возач камиона. Након слијетања камион се преврнуо на бок и остао на коловозу.

У току је обустава саобраћаја на овој дионици пута.

"У несрећи је погинуо мушкарац. У току је увиђај након којег ће бити познато више информација", наводе у ПУ Градишка.