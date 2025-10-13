Logo

Тешка саобраћајка код Градишке: Погинуо возач камиона!

Извор:

АТВ

13.10.2025

16:35

Тешка саобраћајка код Градишке: Погинуо возач камиона!
Фото: Društvene mreže

Једна особа погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у Требовљанима код Градишке, када је дошло до слијетања камиона.

Како је потврђено за АТВ несрећа се догодила око 15 часова на регионалном путу Градишка - Мраковица, а страдао је возач камиона. Након слијетања камион се преврнуо на бок и остао на коловозу.

У току је обустава саобраћаја на овој дионици пута.

"У несрећи је погинуо мушкарац. У току је увиђај након којег ће бити познато више информација", наводе у ПУ Градишка.

