Logo

Мушкарац (71) силовао студенткињу подстанарку: Ево колику казну је добио

Извор:

Информер

13.10.2025

13:24

Коментари:

0
Мушкарац (71) силовао студенткињу подстанарку: Ево колику казну је добио
Фото: Танјуг/АП

Нишлија Љ.П. (71) правоснажно је осуђен на девет година затвора због силовања дјевојке која је код њега била подстанарка.

На тај начин Апелациони суд у Нишу преиначио је пресуду Вишег суда којем је Љ.П. изречено осам година затвора због силовања студенткиње, а на коју се жалило Више јавно тужилаштво.

ključevi

Економија

Криза становања у Њемачкој

Љ.П. је искористио повјерење дјевојке која је код њега становала и силовао је, а како се сазнаје, ово му није први сексуални деликт, због чега му је изречена и висока казна.

На правоснажну пресуду могу се изјавити само ванредни правни лијекови, али они не одлажу извршење судске одлуке.

Пуномоћник оштећене дјевојке Зоран Стамболић покренуо је пред Вишим судом у Нишу поступак за надокнаду штете против Љ.П.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Нетанјаху: Израел платио високу цијену побједе

Стамболић је поднио тужбу због претрпљених физичких и душевних болова насталих усљед сексуалног напада.

Подијели:

Таг:

Силовање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лука Банђур има 88, а његов "фићо" 44 године

Друштво

Лука Банђур има 88, а његов "фићо" 44 године

4 ч

0
Младенци наплаћивали улазнице за сопствено вјенчање

Занимљивости

Младенци наплаћивали улазнице за сопствено вјенчање

4 ч

0
Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

Савјети

Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

4 ч

0
Пронађено тијело у језеру Јабланица

Србија

Пронађено тијело у језеру Јабланица

4 ч

0

Више из рубрике

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

Хроника

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

5 ч

0
Горан Гатарић

Хроника

Тужиоцу пријетио батинама и паљењем возила: Гатарићу одређен притвор

5 ч

2
Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

Хроника

Ножем ранио познаника, па се сам пријавио полицији

5 ч

0
Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

Хроника

Утајом пореза оштетио буџет Српске за 343.392 КМ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner