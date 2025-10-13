Мушкарац (71) силовао студенткињу подстанарку: Ево колику казну је добио

Извор:
Информер
13.10.2025
13:24
Коментари:0
Нишлија Љ.П. (71) правоснажно је осуђен на девет година затвора због силовања дјевојке која је код њега била подстанарка.
На тај начин Апелациони суд у Нишу преиначио је пресуду Вишег суда којем је Љ.П. изречено осам година затвора због силовања студенткиње, а на коју се жалило Више јавно тужилаштво.
Економија
Криза становања у Њемачкој
Љ.П. је искористио повјерење дјевојке која је код њега становала и силовао је, а како се сазнаје, ово му није први сексуални деликт, због чега му је изречена и висока казна.
На правоснажну пресуду могу се изјавити само ванредни правни лијекови, али они не одлажу извршење судске одлуке.
Пуномоћник оштећене дјевојке Зоран Стамболић покренуо је пред Вишим судом у Нишу поступак за надокнаду штете против Љ.П.
Свијет
Нетанјаху: Израел платио високу цијену побједе
Стамболић је поднио тужбу због претрпљених физичких и душевних болова насталих усљед сексуалног напада.
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч2
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
35
17
33
17
27
17
19
Тренутно на програму