Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

На магистралном путу М-17, тачније на дионици Јабланица - Мостар догодила се саобраћајна несрећа у којој је учествовао камион.
Према информацијама БИХАМК-а, камион се преврнуо код моста Бијела, а саобраћа се отежано због просутог терета на коловоз.
Како је за Клиx.ба потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, полицијски службеници упутили су се према мјесту несреће те ће убрзо започети увиђај.
За сада нема информација о могућим повријеђеним особама, а саобраћај се одвија отежано.
