Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

13.10.2025

12:32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано
На магистралном путу М-17, тачније на дионици Јабланица - Мостар догодила се саобраћајна несрећа у којој је учествовао камион.

Према информацијама БИХАМК-а, камион се преврнуо код моста Бијела, а саобраћа се отежано због просутог терета на коловоз.

Израел

Свијет

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Како је за Клиx.ба потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, полицијски службеници упутили су се према мјесту несреће те ће убрзо започети увиђај.

За сада нема информација о могућим повријеђеним особама, а саобраћај се одвија отежано.

