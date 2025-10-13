Пронађено тијело у језеру Јабланица

Извор:
Једна особа утопила се данас у језеру Јабланица.
Према наводима, особа се утопила данас око 9.55 сати у језеру и на подручју села Јабланица.
Како преноси Република, у циљу извлачења утопљеника ангажовани су припадници Ватрогасно-спасилачке јединице (ВСЈ) Бољевац, односно два ватрогасца-спасиоца са возилом.
Интервенција је у току.
