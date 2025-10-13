Logo

Пронађено тијело у језеру Јабланица

Извор:

Република

13.10.2025

13:06

Коментари:

0
Пронађено тијело у језеру Јабланица
Фото: Pexels

Једна особа утопила се данас у језеру Јабланица.

Према наводима, особа се утопила данас око 9.55 сати у језеру и на подручју села Јабланица.

Петар Ђокић и Нед‌ељко Чубриловић

Република Српска

СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

Како преноси Република, у циљу извлачења утопљеника ангажовани су припадници Ватрогасно-спасилачке јединице (ВСЈ) Бољевац, односно два ватрогасца-спасиоца са возилом.

Интервенција је у току.

Подијели:

Тагови:

utopio se

Jablanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

Република Српска

СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

4 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Лагумџија никада није мислио својом главом

4 ч

0
Којић: Има елемената за утврђивање одговорности Лагумџије

Република Српска

Којић: Има елемената за утврђивање одговорности Лагумџије

4 ч

1
Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

Кошарка

Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

4 ч

0

Више из рубрике

Када се поново очекује снијег?

Србија

Када се поново очекује снијег?

8 ч

0
Српска листа добила девет градоначелника

Србија

Српска листа добила девет градоначелника

9 ч

0
Петковић честитао Српској листи: Српски народ показао одговорност према будућности

Србија

Петковић честитао Српској листи: Српски народ показао одговорност према будућности

9 ч

0
Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора

Србија

Приштина и Јужна Митровица добиће градоначелнике у другом кругу избора

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner