Logo

Којић: Има елемената за утврђивање одговорности Лагумџије

Извор:

СРНА

13.10.2025

12:57

Коментари:

1
Којић: Има елемената за утврђивање одговорности Лагумџије

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић сматра да амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија одласком код Кристијана Шмита наставља да злоупотребљава позицију, заобилазећи Предсједништво БиХ, те истиче да у овоме има елемената за утврђивања његове одговорности јер се дипломатија не може свести на спровођење интереса једног народа.

"Они сећијају доље негдје у Сарајеву и са двојицом бошњачких чланова Предсједништва, с обзиром на то да Хрвати немају свог легитимно изабраног члана, договарају спољну политику", рекао је Којић за Срну.

Којић је напоменуо да је очигледно да је у посљедње вријеме интензиван удар на хришћанство - да се Срби и Хрвати представе као мањински народи, а да Бошњаци сами одлучују у свему.

"У ствари то је оно што они желе - стварање унитарне БиХ. Лагумџија својим дјеловањем то потврђује", истакао је Којић.

Он је поручио да у овом случају треба да се поштују Устав и уставна легитимност конститутивних народа, као и јасно дефинисана обавеза заштите виталних националних интереса, умјесто договарања са Шмитом и сећијања у Сарајеву с циљем да хришћани - Срби и Хрвати буду у потпуности изоловани.

Košarka, lopta

Кошарка

Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајеву.

Ситуација у БиХ тема је сједнице Савјета безбједности УН 31. октобра, а умјесто на консултације са члановима Предсједништва БиХ, које је задужено за спољну политику, Лагумџија је дошао на консултације код Шмита.

Лагумџија је раније јавно рекао да ради по налогу бошњачког члана Предсједништва БиХ, игноришући чињеницу да је Предсједништво колективни шеф државе.

Подијели:

Тагови:

Милорад Којић

Zlatko Lagumdžija

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

Кошарка

Пред Игокеом још једно гостовање у ФИБА Лиги шампиона

4 ч

0
Лавров негира гласине о покушају тровања Асада у Москви

Свијет

Лавров негира гласине о покушају тровања Асада у Москви

4 ч

0
Само два знака ће у новембру доживјети финансијски процват

Занимљивости

Само два знака ће у новембру доживјети финансијски процват

4 ч

0
Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији

Наука и технологија

Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији

4 ч

0

Више из рубрике

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

Република Српска

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

5 ч

0
Минић: Жене стуб друштва, увијек ће имати подршку Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Жене стуб друштва, увијек ће имати подршку Владе Републике Српске

5 ч

0
Минић тражио на увид све уговоре са компанијом ''Комсар''

Република Српска

Минић тражио на увид све уговоре са компанијом ''Комсар''

6 ч

0
Стевандић честитао побједу Српској листи: Дубок је српски коријен на Косову и Метохији

Република Српска

Стевандић честитао побједу Српској листи: Дубок је српски коријен на Косову и Метохији

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Након пакленог периода овим знаковима Зодијака слиједи најплоднија година икада!

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner