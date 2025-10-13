Којић: Има елемената за утврђивање одговорности Лагумџије

Извор:
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић сматра да амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија одласком код Кристијана Шмита наставља да злоупотребљава позицију, заобилазећи Предсједништво БиХ, те истиче да у овоме има елемената за утврђивања његове одговорности јер се дипломатија не може свести на спровођење интереса једног народа.
"Они сећијају доље негдје у Сарајеву и са двојицом бошњачких чланова Предсједништва, с обзиром на то да Хрвати немају свог легитимно изабраног члана, договарају спољну политику", рекао је Којић за Срну.
Којић је напоменуо да је очигледно да је у посљедње вријеме интензиван удар на хришћанство - да се Срби и Хрвати представе као мањински народи, а да Бошњаци сами одлучују у свему.
"У ствари то је оно што они желе - стварање унитарне БиХ. Лагумџија својим дјеловањем то потврђује", истакао је Којић.
Он је поручио да у овом случају треба да се поштују Устав и уставна легитимност конститутивних народа, као и јасно дефинисана обавеза заштите виталних националних интереса, умјесто договарања са Шмитом и сећијања у Сарајеву с циљем да хришћани - Срби и Хрвати буду у потпуности изоловани.
Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајеву.
Ситуација у БиХ тема је сједнице Савјета безбједности УН 31. октобра, а умјесто на консултације са члановима Предсједништва БиХ, које је задужено за спољну политику, Лагумџија је дошао на консултације код Шмита.
Лагумџија је раније јавно рекао да ради по налогу бошњачког члана Предсједништва БиХ, игноришући чињеницу да је Предсједништво колективни шеф државе.
