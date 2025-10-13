Стевандић честитао побједу Српској листи: Дубок је српски коријен на Косову и Метохији

13.10.2025
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић честитао је Српској листи побједу на локалним изборима на Косову и Метохији гдје је, како је истакао, дубок српски коријен.
- Многи који су нас покоравали на Косову и Метохији данас су испод 0,3 процентра, а ми се држимо и даље. Мислили су и 1389, као Курти данас, да ће нас избрисати, али је историје избрисала њих. Тако ће и Курти проћи - написао је Стевандић на Иксу.
Према његовим ријечима, српски коријен је на Косову и Метохији дубљи и старији од свих.
Кандидати Српске листе за градоначелнике побиједили су на изборима у сјеверном дијелу Косовске Митровице, Зубином Потоку, Звечану, Лепосавићу, Грачаници, Партешу, Ранилугу, Штрпцу и Новом Брду.
Према подацима централне изборне комисије у Приштини, на локалним изборима који су јуче одржани на Косову и Метохији градоначелнике је у првом кругу гласања добила 21 општина, а у 17 ће одлука бити донесена у другом кругу 9. новембра.
