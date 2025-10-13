Нетанјаху: Израел платио високу цијену побједе

13.10.2025
13:19
Израел је платио високу цијену у двије године рата, али је побиједио бројне непријатеље, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Он се обратио посланицима израелског парламента /Кнесета/, у присуству предсједника САД Доналда Трампа.
"Израел је остварио сјајне побједе против Хамаса и цјелокупне иранске терористичке осовине - уназађен је ирански нуклеарни и балистички програм, уз Вашу огромну помоћ, господине предсједниче.
Међутим, цијена тих побједа је висока - изгубили смо готово 2.000 најбољих Израелаца, а готово половину њих у борбама", нагласио је Нетанјаху.
Говорећи о Трампу, Нетанјаху је напоменуо да никада није видио да неко таквом брзином и уз такву одлучност мијења свијет као што је то учинио амерички лидер.
Нетанјаху је навео да је упознао "бројне америчке предсједнике", али да је захваљујући Трамповом глобалном вођству, али и израелском војном притиску, остварен успјех када се ради о враћању свих живих талаца које је отео Хамас 7. октобра 2023. године.
Из Нетанјахуовог кабинета раније је потврђено да се свих 20 живих талаца из Појаса Газе вратило у Израел, те да је на палестинске територије превезен велики број ослобођених палестинских затвореника.
