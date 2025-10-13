Logo

На подручју Посушја спријечено кријумчарење шесторо страних држављана

13.10.2025

13:45

На подручју Посушја спријечено кријумчарење шесторо страних држављана
Гранична полиција БиХ је на подручју Посушја спријечила кријумчарење једног Авганистанца и петоро држављана Кине.

Кријумчарење је откривено у суботу, 11. октобра, приликом контроле возила "пасат", регистрационих ознака БиХ, у којем су се налазили страни држављани, саопштено је из Граничне полиције.

Возилом је управљао држављанин БиХ чији су иницијали И. Ш. против којег ће Тужилаштву БиХ бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу кријумчарење особа.

Страни држављани предати су припадницима Службе за послове са странцима БиХ на даље поступање.

Посушје

krijumčarenje migranata

