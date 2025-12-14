Logo
Large banner

Страдао планинар на Височици: У току акција спасавања његовог пријатеља

Извор:

СРНА

14.12.2025

12:49

Коментари:

0
Страдао планинар на Височици: У току акција спасавања његовог пријатеља

Један планинар смртно је страдао на планини Височици, на подручју општине Коњиц, а у току је акција спасавања његовог пријатеља, објавила је Горска служба спасавања Прењ.

Горска слжба спасавања Прењ је на друштвеним мрежама навела да су на терен упућени по позиву Полицијске управе Коњиц.

Спасиоци су ступили су у контакт са планинаром, који је рекао да је његов пријатељ пао и погинуо.

Планина, снијег

Свијет

Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке

Ријеч је о врло неприступачном терену, што отежава долазак до другог планинара и тијела страдале особе.

У акцију спасавања укључена је и Горска служба спасавања Сарајево, као и полиција Херцеговачко-неретванског кантона.

Подијели:

Тагови:

nastradali planinari

Visočica

Konjic

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Оставио дјевојку саму на највишој планини у Аустрији, она се смрзнула и умрла

Свијет

Оставио дјевојку саму на највишој планини у Аустрији, она се смрзнула и умрла

1 седм

0
Двојица планинара погинули у паду са врха планине

Свијет

Двојица планинара погинули у паду са врха планине

2 седм

0
Планинари спашени након шест сати: Пронађени промрзли и без опреме

Регион

Планинари спашени након шест сати: Пронађени промрзли и без опреме

2 седм

0
Лавина затрпала планинаре, има мртвих

Свијет

Лавина затрпала планинаре, има мртвих

1 мј

0

Више из рубрике

Тешка несрећа код Мостара: Возач слетио с пута, хитно пребачен у болницу

Хроника

Тешка несрећа код Мостара: Возач слетио с пута, хитно пребачен у болницу

7 ч

0
Несрећа у Српској, пјешак погинуо на магистрали

Хроника

Несрећа у Српској, пјешак погинуо на магистрали

22 ч

0
Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

Хроника

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

23 ч

0
Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

Хроника

Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

30

ФИФА објавила важну вијест

16

25

Краљица латекса се поново утегла и показала савршено тијело

16

16

Боки 13 рекао да су му се удварала два позната мушкарца: Открио њихова имена

16

14

Од јануара нови порез стиже на наплату

16

05

Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner