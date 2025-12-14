Страдао планинар на Височици: У току акција спасавања његовог пријатеља

Извор:
СРНА
14.12.2025
12:49
Коментари:0
Један планинар смртно је страдао на планини Височици, на подручју општине Коњиц, а у току је акција спасавања његовог пријатеља, објавила је Горска служба спасавања Прењ.
Горска слжба спасавања Прењ је на друштвеним мрежама навела да су на терен упућени по позиву Полицијске управе Коњиц.
Спасиоци су ступили су у контакт са планинаром, који је рекао да је његов пријатељ пао и погинуо.
Свијет
Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке
Ријеч је о врло неприступачном терену, што отежава долазак до другог планинара и тијела страдале особе.
У акцију спасавања укључена је и Горска служба спасавања Сарајево, као и полиција Херцеговачко-неретванског кантона.
Хроника
7 ч0
Хроника
22 ч0
Хроника
23 ч0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму