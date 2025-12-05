Logo
Large banner

Оставио дјевојку саму на највишој планини у Аустрији, она се смрзнула и умрла

05.12.2025

09:55

Коментари:

0
Оставио дјевојку саму на највишој планини у Аустрији, она се смрзнула и умрла
Фото: Unsplash

Мушкарац (36) суочава се са оптужбама за убиство из нехата након што је у јануару оставио своју дјевојку (33) да се смрзне на Гросглокнеру, највишој планини Аустрије.

Искусни планинар је наводно оставио своју партнерку саму 6,5 сати да потражи помоћ, током којих је она преминула од екстремне хладноће, извјештава Дејли мејл .

Пар из Салцбурга био је само 50 метара од врха планине високе 3.798 метара када је жена почела да губи снагу и више није могла да настави успон. Њен партнер, умјесто да остане са њом, наводно ју је оставио и сам отишао да потражи помоћ, али је било прекасно. Након вишемјесечне истраге, државно тужилаштво га је оптужило за убиство из нехата из тешке непажње, а прети му казна затвора до три године.

Оптужница је открила озбиљне недостатке

Државно тужилаштво је у својој изјави навело низ фаталних грешака. „Окривљени је оставио своју дјевојку незаштићену, исцрпљену, хипотермичну и дезоријентисану око 50 метара испод крста на врху Гросглокнера“, наводи се у оптужници.

„Жена се смрзла. Пошто је оптужени, за разлику од своје дјевојке, већ био веома искусан у планинарењу на великим висинама и планирао је туру, сматран је одговорним туристичким водичем.“ Истражитељи су, анализирајући податке са мобилних телефона, спортских сатова и изјава стручњака, утврдили да мушкарац није узео у обзир да је његова партнерка неискусна и да јој је то био први успон на велику висину такве тежине.

Такође је оптужен да је напустио туру два сата касније него што је планирано и да није имао довољно опреме за хитне случајеве. Чак и када ју је напустио, није је ставио на мјесто заштићено од вјетра нити је користио бивак торбу или ћебе за спасавање.

Tuzilastvo BiH

БиХ

Седморо припадника УИО и Граничне полиције оптужени за мито

Додатни проблем је била неприкладна опрема коју је жена користила - сплитборд и мекане чизме за снијег, које се сматрају потпуно неадекватним за мјешовити терен на таквој надморској висини. С обзиром на тешке временске услове, са вјетровима до 75 км/х и температурама које су се због вјетра осјећале као -20 степени, тужилаштво сматра да је пар требало да се окрене и врати много раније.

Оптужени нису упутили позив у помоћ прије мрака, иако су били у невољи од око 20:50 часова. Када је полицијски хеликоптер прелетио њихово подручје у 22:50 часова, човек наводно није давао никакве сигнале. Алпска полиција је покушала да га контактира и тек око 00:35 часова он је одговорио на позив.

Садржај разговора је непознат, али након њега није поново контактирао спасиоце, већ је искључио звук на мобилном телефону и одложио га. Тек у 3:30 ујутру, након што је сатима био одвојен од дјевојке, коначно је обавестио спасилачке службе.

Одбрана: „Била је то трагична несрећа“

Спасилачки хеликоптер није могао да полети у зору због јаких вјетрова. Горски спасиоци су стигли до жртве тек нешто послије 10 часова, али су могли само да потврде њену смрт. Адвокат оптуженог, Курт Јелинек, рекао је медијима: „Мој клијент дубоко жали због начина на који су се ствари одвијале.“

Међутим, одбрана „и даље претпоставља да је то била трагична, смртоносна несрећа“. Суђење је заказано за 19. фебруар 2026. године у Регионалном суду у Инсбруку. Случај такође подсјећа на трагедију у августу , када је руска планинарка Наталија Наговицина (47) проглашена мртвом након што је две недјеље била заробљена на планини високој преко 7.000 метара у Киргистану.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић о Реформској агенди: Доказ да можете бити на ЕУ путу, а да сачувате сопствени интерес и идентитет

Наговицина је сломила ногу приликом пењања на Врх Победе и остала је беспомоћна у свом шатору. Након више неуспјелих покушаја спасавања, подручје је снимљено дроном са термалном камером која није показивала знаке живота.

„На основу анализе добијених података и узимајући у обзир комбинацију фактора, укључујући екстремне временске услове и специфичности подручја, на локацији Наговицина нису пронађени знаци живота“, саопштила је тада државна безбедносна агенција.

Подијели:

Тагови:

planinari

Аустрија

Žena

djevojka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Научници тврде да су ријешили једну од највећих мистерија Црне смрти

Занимљивости

Научници тврде да су ријешили једну од највећих мистерија Црне смрти

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Детаљи убиства у Хрватској: Убијена трудница, мајка троје дјеце

1 ч

0
Ако желите нешто ефектно без укључивања рерне, имамо ријешење

Савјети

Ако желите нешто ефектно без укључивања рерне, имамо ријешење

1 ч

0
Орбан: Наредних дана се одлучује да ли ће се рат из Украјине проширити на Европу

Свијет

Орбан: Наредних дана се одлучује да ли ће се рат из Украјине проширити на Европу

1 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Наредних дана се одлучује да ли ће се рат из Украјине проширити на Европу

Свијет

Орбан: Наредних дана се одлучује да ли ће се рат из Украјине проширити на Европу

1 ч

0
Ушаков: Контакт Путина и Трампа биће организован брзо – чим се стекну предуслови

Свијет

Ушаков: Контакт Путина и Трампа биће организован брзо – чим се стекну предуслови

1 ч

0
Поплављени путеви, затворене школе: Олуја изазвала хаос

Свијет

Поплављени путеви, затворене школе: Олуја изазвала хаос

2 ч

0
Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

Свијет

Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

31

Меси под знаком питања за Свјетско првенство?

10

25

УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

10

25

Ево када почиње исплата пензија у Српској

10

22

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

10

19

Битно: Заштита домаће производње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner