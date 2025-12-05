Logo
Детаљи убиства у Хрватској: Убијена трудница, мајка троје дјеце

05.12.2025

09:34

Фото: МУП Хрватске
Фото: МУП Хрватске

Након пуцњаве која се у четвртак, 4. децембра, у вечерњим часовима догодила у насељу Ситнице у Међимурју, једна од жртава, 28-годишња жена, преминула од задобијених повреда.

У нападу 40-годишњег мушкарца тешко је повријеђена и њена 29-годишња сестра. Полиција и даље интензивно трага за починиоцем, саопштила је ПУ међимурска.

Тешку ситуацију у Ситницама коментарисао је Милорад Михановић, градски вијећник из редова ромске националне мањине у Мурском Средишћу, који је био приватно повезан са жртвама, преноси еМеђимурје.

Хитна помоћ

Регион

Жена рањена у пуцњави у Међимурју подлегла повредама

"Била је мајка троје дјеце и трудна"

"Не постоје ријечи које могу описати моју тугу и моју бол. Ја сам одрастао с њима, моји родитељи су им крсни кумови. Превелика туга се надвила над Ситнице", рекао је Михановић.

"Преминула Ванеса била је мајка троје дјеце, а кад је упуцана била је и трудна. Сви смо у шоку. Молимо се за сестру да преживи", додао је видно потресен.

policija hrvatska

Регион

Пуцао у невјенчану супругу, па у њену сестру: Обје се боре за живот

Апел за предају илегалног оружја

Огорчен и љут због трагедије, Михановић је упутио снажан апел свим грађанима, без обзира на националност: "Апелирам на све - предајте илегално оружје! Немојте се играти са својим и туђим животима! Чак и ако имате само један метак, предајте га!"

Полиција интензивно трага за починиоцем, мушкарцем из Пишкоровца, који је након пуцњаве побјегао. Како наводе мјештани Ситница, наводно је и раније имао проблема са законом.

Хрватска

trudnica

ubistvo

pucnjava

