Детаљи убиства у Хрватској: Убијена трудница, мајка троје дјеце

Након пуцњаве која се у четвртак, 4. децембра, у вечерњим часовима догодила у насељу Ситнице у Међимурју, једна од жртава, 28-годишња жена, преминула од задобијених повреда.
У нападу 40-годишњег мушкарца тешко је повријеђена и њена 29-годишња сестра. Полиција и даље интензивно трага за починиоцем, саопштила је ПУ међимурска.
Тешку ситуацију у Ситницама коментарисао је Милорад Михановић, градски вијећник из редова ромске националне мањине у Мурском Средишћу, који је био приватно повезан са жртвама, преноси еМеђимурје.
"Не постоје ријечи које могу описати моју тугу и моју бол. Ја сам одрастао с њима, моји родитељи су им крсни кумови. Превелика туга се надвила над Ситнице", рекао је Михановић.
"Преминула Ванеса била је мајка троје дјеце, а кад је упуцана била је и трудна. Сви смо у шоку. Молимо се за сестру да преживи", додао је видно потресен.
Огорчен и љут због трагедије, Михановић је упутио снажан апел свим грађанима, без обзира на националност: "Апелирам на све - предајте илегално оружје! Немојте се играти са својим и туђим животима! Чак и ако имате само један метак, предајте га!"
Полиција интензивно трага за починиоцем, мушкарцем из Пишкоровца, који је након пуцњаве побјегао. Како наводе мјештани Ситница, наводно је и раније имао проблема са законом.
