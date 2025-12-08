Ово је дјевојка коју је момак оставио да се смрзне на планини: Камера снимила кобне тренутке

Извор:
Телеграф
08.12.2025
11:29
Успон пара на врх Гросглокнер у Аустрији, гдје је мушкарац (39) наводно оставио своју дјевојку (33) да се смрзне на смрт, ухваћен је на камери.
Фотографије приказују њихове лампе груписане заједно под звјезданим небом. А онда док се једна лампа сама пење уз планину, батерија женске лампе се на крају испразни. Камера је такође снимила хеликоптер који трага за паром међу снежним врховима и спасиоце који се пењу уз снијежне падине.
Случај који је узнемирио јавност у Аустрији, привукао је пажњу и свјетских медија. Све се догодило 18. јануара ове године, када су мушкарац и дјевојка кренули на планинарење на Гросглокнер висок 3.798 метара, највиши врх у Аустрији, када се њихова авантура претворила у ноћну мору.
Пошто дјевојка није могла да настави са успоном, дечко ју је оставио саму на око 50 метара испод врха. Међутим, температуре су до тада пале испод нуле, а ветар је појачао до брзине од око 72 километра на сат. Када су је спасиоци пронашли, већ је била мртва.
Аустријски медији објавили су фотографије са локалне веб камере која је забиљежила сноп њихових лампи на планини. Према писању аустријског листа Хојте, на њима се види један сноп лампе како се креће уз планину, док се батерија женске лампе на крају испразни.
Веб камера је такође снимила хеликоптер који тражи пар усред снијежних врхова и спасиоце који се пењу уз снежне падине.
Истрага о случају је настављена до прошле недјеље, када су тужиоци подигли оптужницу против мушкарца за убиство из нехата, објавили су аустријски медији.
"Окривљени је оставио своју девојку незаштићену, исцрпљену, хипотермичну и дезоријентисану око 50 метара испод врха Гросглокнера. Жена се смрзла", потврдили су тужиоци у четвртак.
Према њиховим ријечима, мушкарац - за кога се знало да је искуснији пењач - отишао је да потражи помоћ, али није помогао жени да пронађе склониште, није користио њену бивак торбу нити расположива ћебад за хитне случајеве да је заштити од хладноће.
Контактирао је горску службу спасавања око 3:30 ујутру, а затим је искључио телефон. Спасиоци су трагали за женом цијелу ноћ и када су је пронашли у 10 ујутру, она је већ била мртва.
"Упркос њеном неискуству, пошто никада није предузела тако дугу и захтјевну туру на великим висинама, и упркос захтјевним зимским условима који су владали, оптужени је пошао са њом на планину Гросглокнер зими. Пошто је оптужени, за разлику од своје дјевојке, био веома искусан у алпским турама на великим висинама и планирао је туру, требало је да поступи као одговоран водич. С обзиром на јак ветар и температуру од приближно минус 8 степени, што, узимајући у обзир ефекат "језе од ветра", изазива осјећај хладноће око минус 20 степени, требало је да се окрене успут", објаснили су тужиоци.
Такође је оптужен да је започео турнеју око два сата касније него што је предвиђено и да са собом није понио одговарајућу опрему за хитне случајеве.
Иако су оптужени и његова дјевојка остали заробљени око 20:50 часова, он није позвао у помоћ нити је дао било какве сигнале за узбуну када је полицијски хеликоптер прелетио то подручје око 22:50 часова, већ је чекао до 3:30 часова да обавијести службе за хитне случајеве.
Суђење мушкарцу почеће у фебруару. Уколико буде проглашен кривим, суочава се са казном затвора до три године.
🇦🇹❄️⛰️ DRAME | Une Autrichienne de 33 ans, abandonnée par son compagnon en pleine montagne, est morte GELÉE sur le Grossglockner, le plus haut sommet d’Autriche. La jeune femme s’est effondrée à quelques mètres du sommet, dans des températures ressenties atteignant -20°C.— Cerfia (@CerfiaFR) December 6, 2025
Son… pic.twitter.com/iPmXlDzBnu
