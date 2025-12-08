Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
11:20
Коментари:0
Три особе ухапшене су у вишемјесечној акцији МУП-а Српске и Полицијске управе Источно Сарајево "Пролом 3".
Ради се о И.Г. из Пала, Н.Г. из Источног Новог Сарајева и Б.Д. из Источне Илиџе.
Током акције извршени су претреси на шест локација на подручју Пала, Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе, а том приликом одузети су дрога и муниција.
"Пронађено је и одузето 130 грама опојне дроге кокаин, 35 грама опојне дроге марихуана, 1 грам спида, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење, два оквира за аутоматску пушку и 49 комада метака различитог калибра", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Акција "Пролом 3“ усмјерена је на групу особа међусобно повезаних с циљем извршења кривичних дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
