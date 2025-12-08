Logo
Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Стеван Лулић

08.12.2025

11:20

0
Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Три особе ухапшене су у вишемјесечној акцији МУП-а Српске и Полицијске управе Источно Сарајево "Пролом 3".

Ради се о И.Г. из Пала, Н.Г. из Источног Новог Сарајева и Б.Д. из Источне Илиџе.

новац марке

Друштво

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Током акције извршени су претреси на шест локација на подручју Пала, Источног Новог Сарајева и Источне Илиџе, а том приликом одузети су дрога и муниција.

"Пронађено је и одузето 130 грама опојне дроге кокаин, 35 грама опојне дроге марихуана, 1 грам спида, двије дигиталне ваге за прецизно мјерење, два оквира за аутоматску пушку и 49 комада метака различитог калибра", саопштено је из ПУ Источно Сарајево.

Колегијум бањалучке Скупштине

Бања Лука

Поскупљење воде, нерадна недјеља: Договорен датум сједнице бањалучке Скупштине

Акција "Пролом 3“ усмјерена је на групу особа међусобно повезаних с циљем извршења кривичних дјела "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и "Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Полиција

хапшење

Дрога

Источно Сарајево

