Алија Балијагић осуђен на 40 година затвора због убиства брата и сестре

Извор:
Телеграф
08.12.2025
11:12
Алија Балијагић осуђен је данас на 40 година затвора због тешког убиства брата и сестре, Јована (60) и Миленке Маџгаљ (69), у Сокоцу 25. октобра прошле године, преносе Вијести.
Балијагић је осуђен у Вишем суду у Бијелом Пољу.
Тужитељка Вања Ракоњац казала је 5. новембра, на рочишту на коме су дате завршне ријечи, да је свим изведеним доказима потврђено да је Балијагић починио дјело на начин описан оптужницом.
Она је тада подсјетила да је Балијагић признао дјело детаљно га описујући и да је у вријеме извршења, како је то потврђено налазом психијатра и психолога, био у урачунљивом стању.
"Балијагић је описао да је да се вратио код куће Маџгаља када је пао мрак, узео бетонски блок и поставио га испод прозора, попео се на исти и посматрао оштећене. Даље наводи да је у тренутку када је Јован устао и узео даљински од телевозора у руке, пуцао док је он био њему бочно окренут, при чему је истакао да је у Миленку пуцао јер је позвала полицију, а да је други метак испалио из хуманих разлога", казала је 5. новембра Ракоњац.
Она је тада напоменула да је Балијагић у својој изјави казао да је у Јована пуцао зато што је био груб према њему и што га је отјерао од куће и рекао му "да се губи да га више не види", али да из изведених доказа произилази да је дјело починио хладнокрвно на подмукао начин у тренутку када то нису очекивали, када су били опуштени у свом дому не очекујући никакав напад, те да је поступао са директним умишљајем.
"У ДНК вјештачењу Форензичког центра Балијагићеви трагови нађени су на дијеловима прозора, стакла, марамици на поду, фиоци ладице, поду, пластичној канти са сиром ..", казала је 5. новембра тужитељка, која је за Балијагића затражила најстрожу казну по закону.
