Професор који је ученицама пуштао порнографски садржај остаје на слободи

Осумњичени професор средње школе сумњичи се да је ученицима приказивао на рачунару снимке порнографске садржине.
Професору Електротехничке школе "Михајло Пупин" Б. Б. (60) из Новог Сада који је ухапшен због сумње да је, као професор средње школе, ученицима приказивао на рачунару снимке порнографске садржине, није одређен притвор.
Како се сазнаје, њему је забрањено прилажење, састајање и комуницирање са малољетним свједоцима оштећенима и посјећивање просторија средње школе.
Рјешењем судије за претходни поступак, а након саслушања осумњиченог Б.Б., одбијен је приједлог јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Новом Саду да му се одреди притвор, а због основане сумње да је извршио кривично дјело приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију.
"Осумњиченом Б. Б. је одређена мјера забране прилажења, састајања и комуницирања са млт. свједоцима оштећенима на минималну дистанцу од 200 метара, као и мјера забране посјећивања одређених мјеста и то просторија средње школе, уз обавезу јављања ПУ Ново Насеље два пута у току месеца", наводе у новосадском Основном суду и додају да је наведена мјера одређена због постојања околности које указују да ће осумњичени ометати поступак утицањем на свједоке, као и због постојања личних околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело за које је основано сумњив.
Иначе, одређена мера може да траје до 6. марта 2026. године и на исту странке имају право жалбе кривичном ванпретресном вијећу Основног суда у Новом Саду.
(Дневник)
