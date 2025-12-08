Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

Извор:
Витамин Д је кључан за здравље, али га је често тешко унијети у довољним количинама само прехраном, због чега су додаци исхрани јако популарни.
Ипак, како бисте максимално искористили њихову ефикасност, важно је знати када и како их узимати. Иако многи преферирају узимање ујутро, док други бирају вечерње сате, кључ је у правилној апсорпцији, пише Healthline.
Витамин Д је витамин растворљив у мастима, што значи да се не раствара у води, већ се најбоље апсорбује у крвоток када се уноси заједно са намирницама богатим мастима. Зато се препоручује узимање додатака витамина Д уз оброк како би се побољшала његова апсорпција, преноси Индекс.
Једно старије истраживање на 17 особа показало је да је узимање витамина Д уз највећи оброк у дану повећало ниво овог витамина у крви за око 50% већ након два до три мјесеца.
Слично томе, студија из 2014. године на 50 старијих особа утврдила је да је конзумација витамина Д уз оброк богат мастима повећала његов ниво у крви за 32% унутар 12 сати у поређењу с оброком без масти.
За бољу апсорпцију укључите у исхрану здраве изворе масти као што су авокадо, орашасти плодови, семенке, масна риба попут лососа или сардина, пуномасни млијечни производи и јаја.
Јутро као практичан избор
Многи се одлучују да узимају витамин Д ујутро јер је то практичније и лакше га је запамтити, посебно ако узимате више суплемената.
Распоређивање суплемената током дана може бити изазовно, па је стварање навике узимања витамина Д уз доручак одлично рјешење.
Да бисте научили бити досљедни, можете испробати неколико једноставних трикова: користите кутијицу за таблете, поставите аларм на телефону или једноставно држите суплементе близу стола за ручавање као визуелни подсјетник.
Постоје и они који преферирају узимање витамина Д касније током дана, али поставља се питање да ли то утиче на сан. Докази о томе су подијељени.
На примјер, преглед неколико студија из 2021. године сугерише да витамин Д може утицати на производњу мелатонина, хормона који регулише циклус спавања.
Нижи нивои витамина Д прије спавања могли би бити повезани са појачаном претворбом серотонина у мелатонин, што значи да узимање витамина Д непосредно прије спавања може смањити ниво мелатонина и потенцијално пореметити сан.
С друге стране, новија истраживања, укључујући преглед и анализу из 2024. године, показују да суплементација витамином Д заправо може побољшати квалитет сна.
Пошто витамин Д може различито дјеловати на појединце, најбоље је експериментисати и пронаћи вријеме које вама највише одговара.
Иако узимање витамина Д уз оброк може значајно побољшати његову апсорпцију и ефикасније повећати ниво у крви, истраживања још нису дала коначан одговор на то да ли је боље узимати га ујутро или навече.
Најважније је уклопити витамин Д у своју свакодневну рутину и узимати га досљедно како бисте осигурали максималну ефикасност.
Било да га узимате уз доручак или вечерњи оброк, кључно је пронаћи вријеме које вама одговара и не ремети вам сан.
Досљедност је важнија од тачног доба дана. Суплементи су ефикасан начин да подигнете ниво витамина Д, а ако вам је потребна помоћ при одабиру дозе или начина узимања, обавезно се посавјетујте са својим љекаром или фармацеутом, преноси Нова.
