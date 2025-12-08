Logo
Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Аутор:

Стеван Лулић

08.12.2025

10:35

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Фонд ПИО Републике Српске потврдио је да данас почиње исплата новембарских пензија.

Из Фонда подсјећају да је исплатом пензије за новембар обухваћено укупно 293.212 корисника права. Од тога, 235.171 у Републици Српској, а ван је њих 58.041.

Иван Симић

Сцена

Српски пјевач ухватио дјевојку у превари: Брутално јој се осветио

За ове намјене обезбијеђено је укупно 166,18 милиона КМ нето, односно 168,18 бруто.

Просјечна пензија износи 652,8 КМ и чини 41,87% просјечне плате. Износ најниже пензије за стаж од 40 и више година је 656,55 КМ и чини 42,11% просјечне плате у Републици Српској.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за новембар износи 981,91 КМ, што чини 62,98% од просјечне плате у Српској.

Износ највише пензије за новембар у Републици Српској је 3.547 КМ, што је скоро 11 пута више од минималне.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у новембру 2025. године, износио је 133,61 милиона КМ.

Структуру корисника права за новембар чине старосне пензије са 64,27%, породичне са 23,81%, инвалидске са 11,87% и остала права са 0,05%.

panoramski tocak

Регион

Запео панорамски точак, људи остали заглављени на 23 метра висине

Минимална пензија у Српској износи 330 КМ.

Двије пензије у децембру

Још прошлог мјесеца најављено је да ће у децембру бити исплаћене двије пензије.

Као што смо рекли, новембарска ће бити исплаћена данас, док ће децембарска бити исплаћена крајем мјесеца.

Из Министарства финансија Српске објашњено је да ће децембарска пензија бити исплаћена раније како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања.

Раст од нове године

У јануару сљедеће године доћи ће до редовног усклађивања пензија, чиме ће оне бити увећане за 6,25 одсто.

Брак

Друштво

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић изразио је задовољство због најављеног раста пензија, али и наду да ће се током наредне године изнаћи начин да дође и до новог ванредног усклађивања.

Ово је девето редовно усклађивање пензија од 2013. године, од када је било и 14 ванредних усклађивања.

Посљедње редовно усклађивање било је почетком ове године, док је посљедње ванредно извршено одлуком Владе на августовској пензији.

