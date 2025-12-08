Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
10:35
Фонд ПИО Републике Српске потврдио је да данас почиње исплата новембарских пензија.
Из Фонда подсјећају да је исплатом пензије за новембар обухваћено укупно 293.212 корисника права. Од тога, 235.171 у Републици Српској, а ван је њих 58.041.
За ове намјене обезбијеђено је укупно 166,18 милиона КМ нето, односно 168,18 бруто.
Просјечна пензија износи 652,8 КМ и чини 41,87% просјечне плате. Износ најниже пензије за стаж од 40 и више година је 656,55 КМ и чини 42,11% просјечне плате у Републици Српској.
За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за новембар износи 981,91 КМ, што чини 62,98% од просјечне плате у Српској.
Износ највише пензије за новембар у Републици Српској је 3.547 КМ, што је скоро 11 пута више од минималне.
Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у новембру 2025. године, износио је 133,61 милиона КМ.
Структуру корисника права за новембар чине старосне пензије са 64,27%, породичне са 23,81%, инвалидске са 11,87% и остала права са 0,05%.
Минимална пензија у Српској износи 330 КМ.
Још прошлог мјесеца најављено је да ће у децембру бити исплаћене двије пензије.
Као што смо рекли, новембарска ће бити исплаћена данас, док ће децембарска бити исплаћена крајем мјесеца.
Из Министарства финансија Српске објашњено је да ће децембарска пензија бити исплаћена раније како би најстарија популација због наступајућих празника на вријеме добила мјесечна примања.
У јануару сљедеће године доћи ће до редовног усклађивања пензија, чиме ће оне бити увећане за 6,25 одсто.
Предсједник Удружења пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић изразио је задовољство због најављеног раста пензија, али и наду да ће се током наредне године изнаћи начин да дође и до новог ванредног усклађивања.
Ово је девето редовно усклађивање пензија од 2013. године, од када је било и 14 ванредних усклађивања.
Посљедње редовно усклађивање било је почетком ове године, док је посљедње ванредно извршено одлуком Владе на августовској пензији.
