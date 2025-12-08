СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

Извор:
Српска православна црква у уторак, 9. децембра слави дан посвећен светом Алимпију Столпнику, који је у посту и молитви на стубу (столпу) провео 53 године, а слави се и као крсна слава у Србији.
Свети Алимпије Столпник, према неким изворима, рођен је 522. године у веома побожној породици, у Андријанопољу, још као мали био је предан на службу Богу.
Међутим, иако вољен од свих, тежио је усамљеничком начину живота, па тражећи мирно мјесто за потпуно предавање Богу, зауставио се на неком гробљу од којег су људи бјежали.
Ту је поставио крст и саградио храм Свете Ефимије, своје заштитнице, а поред храма подигао је стуб, столп, попео се на њега, због чега је и назван Столпник, и ту, у посту и молитви, провео 53 године.
Временом, људи су почели да га поштују и да долазе ради утјехе, поуке и исцјељења.
У народу постоји веровање да је прегазио кугу, заустављао губу, одбијао нездраве вјетрове и чинио разна друга чуда.
По предањима, вјерује се да је живео 100, а по неким и 112 година, а његове мошти и данас су исцјелитељске.
Његов култ распрострањен је код Срба и славе га као крсну славу.
Због Божићњег поста, славска трпеза увијек је посна.
