Logo
Large banner

СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику

Извор:

Танјуг

08.12.2025

09:36

Коментари:

0
СПЦ сутра слави дан посвећен Светом Алимпију Столпнику
Фото: ATV

Српска православна црква у уторак, 9. децембра слави дан посвећен светом Алимпију Столпнику, који је у посту и молитви на стубу (столпу) провео 53 године, а слави се и као крсна слава у Србији.

Свети Алимпије Столпник, према неким изворима, рођен је 522. године у веома побожној породици, у Андријанопољу, још као мали био је предан на службу Богу.

Међутим, иако вољен од свих, тежио је усамљеничком начину живота, па тражећи мирно мјесто за потпуно предавање Богу, зауставио се на неком гробљу од којег су људи бјежали.

Ту је поставио крст и саградио храм Свете Ефимије, своје заштитнице, а поред храма подигао је стуб, столп, попео се на њега, због чега је и назван Столпник, и ту, у посту и молитви, провео 53 године.

Брак

Друштво

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

Временом, људи су почели да га поштују и да долазе ради утјехе, поуке и исцјељења.

У народу постоји веровање да је прегазио кугу, заустављао губу, одбијао нездраве вјетрове и чинио разна друга чуда.

По предањима, вјерује се да је живео 100, а по неким и 112 година, а његове мошти и данас су исцјелитељске.

Његов култ распрострањен је код Срба и славе га као крсну славу.

Због Божићњег поста, славска трпеза увијек је посна.

Подијели:

Таг:

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

Друштво

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

1 ч

0
Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку

Свијет

Отац избо сексуалног преступника јер је коментарисао његову кћерку

1 ч

0
Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух, он викао само једно

1 ч

0
Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

Свијет

Расправа браће ескалирала у оружани сукоб: Полиција реаговала, па их напао питбул

2 ч

0

Више из рубрике

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

Друштво

Колико бракова у Српској није трајало ни годину дана?

1 ч

0
Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?

Друштво

Како бивши супружници остварују право на породичну пензију?

2 ч

0
Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

Друштво

Од минуса до 16 степени: Објављена прогноза до петка

3 ч

0
Смањена видљивост због магле

Друштво

Смањена видљивост због магле

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Најмодернија боја се вратила на велика врата: Ево како да је носите

10

55

Када је боље да узимамо витамин Д - ујутро или навече?

10

54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

10

51

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

10

49

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner