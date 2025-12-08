Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Аутор:Стеван Лулић
08.12.2025
11:33
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је у суботу четири особе због масовне туче која се догодила испред једне пекаре у овом граду.
Полицији је масовна туча пријављена пет минута послије поноћи, након чега су службеници изашли на терен и ухапсили актере.
Хроника
Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених
Ријеч је о особама из Бањалуке, Бијељине и Приједора.
"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста којом приликом су утврдили да је након вербалне расправе дошло до физичког сукоба између лица З.Д. из Приједора, Б.Ш. из Бијељине , те Р.М. и Д.Р. оба из Бањалуке", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Алкотестирањем је утврђено да су сви ухапшени били пијани.
Градови и општине
Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат
"Испитивањем на присуство алкохола код лица З.Д. утврђено је присуство од 0,83 г/кг, код лица Б.Ш. присуство од 0,31 г/кг, код лица Р.М. присуство 2,76 г/кг и код лица Д.Р. присуство од 1,73 г/кг алкохола у организму", закључује бањалучка полиција.
Друштво
2 ч0
Економија
1 д12
Економија
20 ч3
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
55
12
55
12
53
12
48
12
38
Тренутно на програму