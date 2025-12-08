Logo
Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Аутор:

Стеван Лулић

08.12.2025

11:33

Коментари:

0
Масовна туча Бањалучана, Бијељинца и Приједорчанина испред пекаре

Бањалучка полиција ухапсила је у суботу четири особе због масовне туче која се догодила испред једне пекаре у овом граду.

Полицији је масовна туча пријављена пет минута послије поноћи, након чега су службеници изашли на терен и ухапсили актере.

67936c0a40e81 Полиција РС

Хроника

Полиција Српске претресала на шест локација, више ухапшених

Ријеч је о особама из Бањалуке, Бијељине и Приједора.

"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста којом приликом су утврдили да је након вербалне расправе дошло до физичког сукоба између лица З.Д. из Приједора, Б.Ш. из Бијељине , те Р.М. и Д.Р. оба из Бањалуке", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Алкотестирањем је утврђено да су сви ухапшени били пијани.

so bileca

Градови и општине

Предсједник билећке Скупштине подноси оставку - враћа мандат

"Испитивањем на присуство алкохола код лица З.Д. утврђено је присуство од 0,83 г/кг, код лица Б.Ш. присуство од 0,31 г/кг, код лица Р.М. присуство 2,76 г/кг и код лица Д.Р. присуство од 1,73 г/кг алкохола у организму", закључује бањалучка полиција.

