Сенат САД није усвојио закон о финансирању: Блокада владе се продужава

Сенат Сједињених Америчких Држава није успио да обезбиједи потребних 60 гласова за усвајање закона који је претходно усвојио Представнички дом, а којим би се окончала блокада владе и продужило финансирање на наредни мјесец.
Ниједан демократски сенатор није подржао приједлог, преноси "Си-Би-ЕС".
Блокада владе траје већ 14 дана, напомињу медији.
Републиканци одбијају да преговарају о продужењу пореских олакшица за здравствену заштиту које демократе захтијевају.
Током дана планиран је састанак у Капитолу ради договора о даљим корацима.
Предсједник Представничког дома Мајк Џонсон поновио је раније током дана да неће сазвати сједницу док Сенат, гдје већину имају демократе, не гласа за окончање блокаде.
