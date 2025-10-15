Logo

Сенат САД није усвојио закон о финансирању: Блокада владе се продужава

15.10.2025

07:32

Коментари:

0
Сенат САД није усвојио закон о финансирању: Блокада владе се продужава

Сенат Сједињених Америчких Држава није успио да обезбиједи потребних 60 гласова за усвајање закона који је претходно усвојио Представнички дом, а којим би се окончала блокада владе и продужило финансирање на наредни мјесец.

Ниједан демократски сенатор није подржао приједлог, преноси "Си-Би-ЕС".

Сребро

Економија

Забиљежен рекордан раст цијена сребра

Блокада владе траје већ 14 дана, напомињу медији.

Републиканци одбијају да преговарају о продужењу пореских олакшица за здравствену заштиту које демократе захтијевају.

Током дана планиран је састанак у Капитолу ради договора о даљим корацима.

Болница доктор

Здравље

Љекари послали упозорење: Враћа се смртоносна болест?

Предсједник Представничког дома Мајк Џонсон поновио је раније током дана да неће сазвати сједницу док Сенат, гдје већину имају демократе, не гласа за окончање блокаде.

Подијели:

Таг:

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Коме су звијезде наклоњене данас?

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

5 ч

0
Више бањалучких улица остаје без струје

Бања Лука

Више бањалучких улица остаје без струје

5 ч

0
Наставља се генерални штрајк васпитача

Бања Лука

Наставља се генерални штрајк васпитача

5 ч

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Стевандић са делегацијом народних посланика у Санкт Петербургу

5 ч

1

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

5 ч

0
Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Свијет

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

13 ч

0
Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

Свијет

Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

13 ч

0
Свирепи убица Данило нападнут у затвору: Над жртвама изводио језиве ритуале

Свијет

Свирепи убица Данило нападнут у затвору: Над жртвама изводио језиве ритуале

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner