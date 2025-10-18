Logo

Ова госпођа има 101 годину, а и даље сваки дан иде на посао: "Да одем у пензију, умрла бих"

18.10.2025

16:11

Ова госпођа има 101 годину, а и даље сваки дан иде на посао: "Да одем у пензију, умрла бих"

Године су само број. Доказ за то је Ен Анђелети из малог мјеста Крескил у Њу Џерзију, која већ више од пола вијека сваког јутра откључава врата своје златарске радње.

У 101. години живота, она и даље стоји иза пулта, с истим осмијехом и страшћу с којом је почела да ради давне 1964. године.

За Ен, рад није обавеза, већ начин живота. Позната локална златарка, жена са неисцрпном енергијом и оштрим духом, постала је симбол виталности и љубави према животу. Њени стални клијенти долазе не само због накита, већ и због ње, због топлине, искреног смеха и мудрости која зрачи из сваке њене реченице.

У разговору за ABC7 NY, Ен је открила да је врло рано научила шта значи одговорност. Напустила је школу да би помогла породици у малој продавници мјешовите робе у Бруклину, док је њен отац развозио лед коњском запрегом — у времену прије фрижидера. Када је њен супруг отишао у Други свјетски рат, Ен је преузела улогу хранитељке породице и запослила се као конобарица у бродоградилишту Navy Yard, преноси Она.рс.

Тада је, каже, први пут осјетила шта значи самосталност и снага жене.

"Открила сам колико је лијепо када знаш да све можеш сама. Тај осјећај никада ме није напустио", присјећа се.

стрес-посао

Здравље

Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

Неколико деценија касније отворила је своју радњу — Curiosity Jewelry, је данас породични посао.

"Пролазила сам колима и видјела натпис "за издавање". Назвала сам власника, а кирија је била 85 долара мјесечно. Била је 1964. година и нисам имала појма у шта се упуштам. Али срце ми је рекло: уради то", каже кроз смијех.

Иако је радња отворена пет дана недјељно, Ен долази и шести – не зато што мора, већ зато што не може другачије.

"Да одем у пензију, умрла бих", признаје без трунке оклијевања.

На питање у чему је тајна њене дуговјечности, одговара једноставно: "Устани, истуширај се, поједи нешто, брини о себи. Вјежбај. Ради оно што волиш. Ако ти се не свиђа, промијени. Нема велике филозофије."

obućar-zanatlije-050925

Друштво

Ко ће поправљати сатове, обућу? Стари занати на издисају

Сваки њен дан почиње захвалношћу и завршава осмијехом.

"Живот је лијеп. Само мораш да га живиш пуним плућима. Срећна сам што и данас могу да радим оно што волим."

Прича Ен Анђелети дирнула је хиљаде људи који су је назвали живом инспирацијом. Неки кажу да је "освојила генетску лутрију", али она не вјерује у срећу. Вјерује у рад, љубав и бригу о себи.

И док многи броје године до пензије, Ен сваког јутра броји – нове прилике за живот.

