Logo

Дневни хороскоп за суботу 18. октобар, један узбудљив астролошки дан

Извор:

Информер

18.10.2025

09:18

Коментари:

0
Дневни хороскоп за суботу 18. октобар, један узбудљив астролошки дан
Фото: pexels/Mcphotographer

Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.

ОВАН

ЉУБАВ: Ваша страствена природа неће наићи на подједнако ентузијастичан одговор особе која вам се допада. ПОСАО: Добит од посла у вези с трговином и транспортом. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.

БИК

ЉУБАВ: Боља комуникација с партнером ће вам помоћи да ријешите проблем у односу. ПОСАО: Одличан дан за све оне који се баве пружањем интелектуалних услуга. Бићете врло заузети. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

БЛИЗАНЦИ

ЉУБАВ: Ситуација у вашем љубавном животу ће стагнирати. Мораћете да будете врло стрпљиви. ПОСАО: Нема промјена у овој сфери живота. ЗДРАВЉЕ: Гљивична инфекција.

РАК

ЉУБАВ: Ваш љубавни живот ће бити блокиран. Могуће је да уопште нећете имати прилике за љубав. ПОСАО: Сукоб са надређенима и особама од ауторитета.

Мексико, поплаве

Свијет

Мексико: Број жртава у поплавама премашио 70

Поштујте све прописе. ЗДРАВЉЕ: Солидно.

ЛАВ

ЉУБАВ: Имаћете прилике да упознате занимљиву особу. ПОСАО: Особа од утицаја или неки пријатељ ће вам помоћи у каријери. Могуће је да ћете промјенити посао. ЗДРАВЉЕ: Осјетљиво.

ДЈЕВИЦА

ЉУБАВ: Расположени сте за љубав, али особа која вам се допада можда неће бити. ПОСАО: Могуће је да ћете имати проблема са свима који нешто раде за вас. ЗДРАВЉЕ: Промјенљиво.

ВАГА

ЉУБАВ: Ништа и нико неће моћи да испуни ваша очекивања. ПОСАО: Ваше радне вјештине неће бити на уобичајено високом нивоу, због чега можете направити неку грешку. ЗДРАВЉЕ: Врло добро.

ШКОРПИЈА

ЉУБАВ: Могуће је да ћете желети да се ослободите сваке обавезе, да бисте могли да искористите нове прилике. ПОСАО:

Пиво

Економија

Скаче цијена пива

Ако сте у партнерском послу, могућ је разлаз. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.

СТРИЈЕЛАЦ

ЉУБАВ: Покушајте да проводите више времена с партнером јер ако то не урадите, партнер вам може замјерити. ПОСАО: Можете имати проблема ако се бавите некретнинама. ЗДРАВЉЕ: Слабо.

ЈАРАЦ

ЉУБАВ: Ваш љубавни живот вам неће бити најбитнији данас, бавићете се другим стварима. ПОСАО: Могли бисте добити новац који већ дуже вријеме очекујете. ЗДРАВЉЕ: Промјенљиво.

ВОДОЛИЈА

ЉУБАВ: Могуће је да ћете интензивно размишљати о некоме кога никада нисте срели, али с ким сте у контакту. ПОСАО: Ако имате породични бизнис, имаћете проблема. ЗДРАВЉЕ: Добро.

РИБЕ

ЉУБАВ: Може вам се допасти неко с ким радите. Та осјећања ћете тајити, јер ћете знати да не би наишла на одобравање околине. ПОСАО: Изгледа да се у овој сфери наставља негативни тренд. ЗДРАВЉЕ: Лоше.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

zvijezde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruža cvijet

Свијет

Преминуо кинески нобеловац Чен Нинг Јанг

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Састанак Путина и Трапма у Мађарској сјајна вијест

3 ч

0
Vremenska prognoza

Друштво

Већи дио дана промјенљиво до потпуно облачно

3 ч

0
У Републици Српској рођена 31 беба

Друштво

У Републици Српској рођена 31 беба

4 ч

0

Више из рубрике

Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење

Занимљивости

Истраживање показало: Мирис ове биљке д‌јелује као средство за умирење

14 ч

0
Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

Занимљивости

Мајка је бебу држала у наручју, кад ју је отац отео: 50 година касније, отети дјечак пронашао је свог брата

14 ч

0
Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

Занимљивости

Скривена велемајсторка шаха пришла да одигра партију, па наишла на Србина: Потпуно ју је одушевио!

19 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

12

33

НСРС добила новог посланика

12

29

ТикТок комичар Стив Бридгес преминуо у сну: Стварно га више нема

12

24

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

12

22

"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner