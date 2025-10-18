Дневни хороскоп за суботу 18. октобар, један узбудљив астролошки дан

Извор:
Још један узбудљив астролошки дан је пред нама. Ево шта очекује сваки хороскопски знак.
ОВАН
ЉУБАВ: Ваша страствена природа неће наићи на подједнако ентузијастичан одговор особе која вам се допада. ПОСАО: Добит од посла у вези с трговином и транспортом. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.
БИК
ЉУБАВ: Боља комуникација с партнером ће вам помоћи да ријешите проблем у односу. ПОСАО: Одличан дан за све оне који се баве пружањем интелектуалних услуга. Бићете врло заузети. ЗДРАВЉЕ: Солидно.
БЛИЗАНЦИ
ЉУБАВ: Ситуација у вашем љубавном животу ће стагнирати. Мораћете да будете врло стрпљиви. ПОСАО: Нема промјена у овој сфери живота. ЗДРАВЉЕ: Гљивична инфекција.
РАК
ЉУБАВ: Ваш љубавни живот ће бити блокиран. Могуће је да уопште нећете имати прилике за љубав. ПОСАО: Сукоб са надређенима и особама од ауторитета.
Поштујте све прописе. ЗДРАВЉЕ: Солидно.
ЛАВ
ЉУБАВ: Имаћете прилике да упознате занимљиву особу. ПОСАО: Особа од утицаја или неки пријатељ ће вам помоћи у каријери. Могуће је да ћете промјенити посао. ЗДРАВЉЕ: Осјетљиво.
ДЈЕВИЦА
ЉУБАВ: Расположени сте за љубав, али особа која вам се допада можда неће бити. ПОСАО: Могуће је да ћете имати проблема са свима који нешто раде за вас. ЗДРАВЉЕ: Промјенљиво.
ВАГА
ЉУБАВ: Ништа и нико неће моћи да испуни ваша очекивања. ПОСАО: Ваше радне вјештине неће бити на уобичајено високом нивоу, због чега можете направити неку грешку. ЗДРАВЉЕ: Врло добро.
ШКОРПИЈА
ЉУБАВ: Могуће је да ћете желети да се ослободите сваке обавезе, да бисте могли да искористите нове прилике. ПОСАО:
Ако сте у партнерском послу, могућ је разлаз. ЗДРАВЉЕ: Стабилно.
СТРИЈЕЛАЦ
ЉУБАВ: Покушајте да проводите више времена с партнером јер ако то не урадите, партнер вам може замјерити. ПОСАО: Можете имати проблема ако се бавите некретнинама. ЗДРАВЉЕ: Слабо.
ЈАРАЦ
ЉУБАВ: Ваш љубавни живот вам неће бити најбитнији данас, бавићете се другим стварима. ПОСАО: Могли бисте добити новац који већ дуже вријеме очекујете. ЗДРАВЉЕ: Промјенљиво.
ВОДОЛИЈА
ЉУБАВ: Могуће је да ћете интензивно размишљати о некоме кога никада нисте срели, али с ким сте у контакту. ПОСАО: Ако имате породични бизнис, имаћете проблема. ЗДРАВЉЕ: Добро.
РИБЕ
ЉУБАВ: Може вам се допасти неко с ким радите. Та осјећања ћете тајити, јер ћете знати да не би наишла на одобравање околине. ПОСАО: Изгледа да се у овој сфери наставља негативни тренд. ЗДРАВЉЕ: Лоше.
