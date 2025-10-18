Logo

Само 1 од 10 људи зна тачан одговор: Колико троуглова видите на слици?

Фото: Wikipedia.org

Припремите се за забуну - једноставна геометријска фигура изненада постаје изазов и права мозгалица о којем се нашироко расправља на интернету, помјерајући границе опажања. Наш мозак види троугао ишаран линијама, али питање које слиједи има моћ да збуни и подијели: колико се троуглова крије у овом цртежу?

На први поглед, наивно око лако ће пожељети да одмах реагује: изброји сваки изоловани троугао, дода сложеније облике и убаци и главни обрис фигуре. Међутим, баш ту се ствара замка. Интуиција наилази на неочекивану сложеност и прве процјене већ морају да се преиспитају.

Чак и ако пут до тачног одговора дјелује препун препрека, не брините - мала помоћ је ту. Нећемо вам одмах открити рјешење, али нудимо траг који ће изоштрити вашу моћ запажања и усмјерити закључке кроз овај лавиринт облика и линија.

Са више од 700 коментара и живих расправа на онлајн платформама, ова загонетка је привукла пажњу широм свијета. Претпоставке се драстично разликују, што само показује колико је колективна збуњеност велика пред овим дигиталним изазовом.

Да ли сте дошли до рјешења?

