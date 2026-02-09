Logo
Нови детаљи пребијања старца у Тузли: Раније сексуално злостављао свог нападача

Извор:

Аваз

09.02.2026

12:48

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У Тузли је 04.02.2026. једна особа напала 84-годишњег човјека на улици који је том приликом задобио повреде те је превезен на ЈЗУ УКЦ Тузла након чега је услиједила потрага за нападачем.

Према информацијама "Аваза", мушкарац који је претукао старца био је сексуално злостављан, а истражитељи имају индиције да је управо то био мотив напада.

Свему је претходила преписка у којој је старац тражио да се нађу, на шта је нападач пристао. Када су се срели, претукао га је и нанио му тешке тјелесне повреде.

Занимљивости

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

Такође, чињеница је да нападач раније није пријављивао да је сексуално злостављан од стране овог човјека.

Подузимајући оперативно-тактичке мјере и радње на расвјетљавању кривичног д‌јела Тешка тјелесна повреда, истражитељи ОКП ПУ Тузла су, под надзором поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, пронашли и идентификовали лице које се сумњичи за почињење наведеног кривичног д‌јела, а ради се о К.Н., рођен 2004. године из Тузле.

Снијег у Москви какав није виђен 200 година

Свијет

Талас екстремне хладноће захватио Европу

У службеним просторијама Полицијске управе Тузла извршена је криминалистичка обрада над К.Н. и против истог ће у редовној процедури Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона бити поднесен Извјештај о почињеном кривичном д‌јелу због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело из члана 172. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине - Тешка тјелесна повреда.

