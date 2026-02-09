Logo
Два лица из Бањалуке лишена слободе због "шумске крађе"

09.02.2026

10:43

МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су у оквиру оперативне акције "Полигон 2026", која је усмјерена на спречавање вршења нелегалне сјече шуме и промета дрвних сортимената лишили слободе лица С.Б. и И.Г. оба из Бањалуке, због постојања основа сумње да су починила кривично дјело "шумска крађа".

"Током реализације оперативних активности, полицијски службеници су истог дана око 14.25 часова у мјесту Добрња на војном полигону "Мањача" затекли наведена лица у бесправној сјечи шуме", саопштено је из ПУ Бањалука.

Додају да је на лицу мјеста извршен увиђај којом приликом је утврђено да је у неутврђеном временском периоду до 06. фебруара извршена бесправна сјеча око девет трупаца букве.

"Од наведених лица уз потврду су одузети наведени дрвни сортименти и три моторне тестере, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведеног кривичног дјела. О свему наведеном обавијештено је Шумско газдинство Бањалука, чији је радник изашао на лице мјеста. Све мјере и радње у оквиру акције предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука", истиче се у саопштењу.

krađa šume

