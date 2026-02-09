Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

09.02.2026
Завод за јавно здравство Пожешко-славонске жупаније Републике Хрватске, с циљем промовисања здравих животних одабира и подршка престанку пушења, јавно објављује такмичење "Пушење одбаци, лову набаци!"
Такмичење је намијењен свим пунољетним пушачима (женама и мушкарцима), с пребивалиштем на подручју Пожешко-славонске жупаније, који су спремни покушати престати пушити и одржати апстиненцију у трајању од тридесет дана, почевши с првим даном коризме 18. фебруара 2026. године, а закључно с 19. марта 2026. године.
Пријаве ће бити отворене од 9. фебруара 2026. до укључиво 18. фебруара 2026. године.
Услов за учествовање у такмичењу је да је кандидат свакодневни пушач духана и/или конзумент духанских и/или никотинских производа, са "стажом" од најмање годину дана.
Кандидат лично попуњава пријаву за учествовање у такмичењу те обавезно предлаже једну особу - члана породице, као свједока престанка пушења.
Побједници такмичења одлучиће се извлачењем између свих пријављених кандидата који ће удовољити условима те ће апстинирати од духана и никотина у трајању од мјесец дана.
Јавно извлачење те додјела свих награда планирани су за 19. марта 2026. године.
Побједник такмичења биће награђен поклон боном у износу од 400 евра (782,32 КМ), а биће подијељено и још девет награда другог реда у облику поклон бона у износу од 100 евра (195,58) сваки.
