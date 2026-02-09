Logo
Large banner

Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

09.02.2026

12:01

Коментари:

0
Генијално такмичење: Одбаците пушење и освојите скоро 800 КМ

Завод за јавно здравство Пожешко-славонске жупаније Републике Хрватске, с циљем промовисања здравих животних одабира и подршка престанку пушења, јавно објављује такмичење "Пушење одбаци, лову набаци!"

Такмичење је намијењен свим пунољетним пушачима (женама и мушкарцима), с пребивалиштем на подручју Пожешко-славонске жупаније, који су спремни покушати престати пушити и одржати апстиненцију у трајању од тридесет дана, почевши с првим даном коризме 18. фебруара 2026. године, а закључно с 19. марта 2026. године.

Пријаве ће бити отворене од 9. фебруара 2026. до укључиво 18. фебруара 2026. године.

Полиција ФБиХ

Хроника

Пуцњава у БиХ: Мушкарац повријеђен, једна особа ухапшена

Услов за учествовање у такмичењу је да је кандидат свакодневни пушач духана и/или конзумент духанских и/или никотинских производа, са "стажом" од најмање годину дана.

Кандидат лично попуњава пријаву за учествовање у такмичењу те обавезно предлаже једну особу - члана породице, као свједока престанка пушења.

Побједници такмичења одлучиће се извлачењем између свих пријављених кандидата који ће удовољити условима те ће апстинирати од духана и никотина у трајању од мјесец дана.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца

Јавно извлачење те дод‌јела свих награда планирани су за 19. марта 2026. године.

Побједник такмичења биће награђен поклон боном у износу од 400 евра (782,32 КМ), а биће подијељено и још девет награда другог реда у облику поклон бона у износу од 100 евра (195,58) сваки.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

pušenje

takmičenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Од опозиције се чуло оно што се ријетко виђа у политици, за пораз окривили грађане

Република Српска

Додик: Од опозиције се чуло оно што се ријетко виђа у политици, за пораз окривили грађане

1 ч

2
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Економија

Ово је мапа градова у којима се отвара Лидл у БиХ

1 ч

0
Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

Бања Лука

Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

1 ч

0
Вулић: СНСД побјеђује и гради, а опозиција без плана и резултата вјечити губитник

Република Српска

Вулић: СНСД побјеђује и гради, а опозиција без плана и резултата вјечити губитник

1 ч

1

Више из рубрике

Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

Регион

Дјевојка колима слетјела у Морачу, више људи било у ауту?

1 ч

0
Дора Лукић

Регион

Трагична смрт средњошколке у Загребу спасила пет живота

20 ч

0
Смртић, село у Хрватској

Регион

Хрватско село у ком је живјело 95 одсто Срба има језиво име

21 ч

0
Све већи проблем, потрага почиње раније: Хрватској недостаје 65.000 радника

Регион

Све већи проблем, потрага почиње раније: Хрватској недостаје 65.000 радника

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner