Зеленски "сатјеран у ћошак"

Амерички предсједник Доналд Трамп, како пише NBC News, могао би да постави нови рок за окончање рата у Украјини.
Према ријечима украјинског предсједника Владимира Зеленског, Сједињене Америчке Државе предлажу да стране окончају сукобе до јуна ове године.
„Американци предлажу да стране окончају рат до почетка овог љета и вјероватно ће вршити притисак на стране у складу с овим распоредом“, рекао је украјински лидер.
Међутим, аналитичари упозоравају да је мало вјероватно да ће увођење новог рока промијенити реалност рата, јер кључна питања остају неријешена.
NBC News подсјећа да је Доналд Трамп и раније постављао и ревидирао рокове за окончање рата у Украјини, али ниједан од тих рокова није довео до трајног прекида ватре или споразума.
И, упркос чињеници да су трилатералне разговоре између Украјине, САД и Русије све стране описале као конструктивне, озбиљне препреке, попут територијалног питања, и даље остају.
У коментару за NBC News, Мориц Брејк, виши сарадник Центра за напредне студије безбједности, стратегије и интеграције (CASSIS) на Универзитету у Бону, навео је да би се ћорсокак могао ријешити уколико једна од страна подлегне притиску.
С друге стране, Мајкл Боцуркив, виши сарадник Евроазијског центра Атлантског савјета, сматра да „вријеме није на страни Украјине“.
Зеленски је, према ријечима стручњака, „притјеран у ћошак“ јер не може да попусти по главном питању које се односи на територије.
Украјински лидер је рекао да би непоштовање јунског рока извршило притисак на обје стране, али, према оцјени аналитичара, Украјина ће највјероватније бити у најгорем положају.
„Сваки пут када би рат могао да се окрене у корист Украјине, као што је добијање моћнијих ракета дугог домета, услиједи телефонски позив између Трампа и Путина и све се мијења“, каже Боцуркив.
Слично мишљење дијели и Кир Џајлс, виши консултант у лондонском истраживачком центру „Чатам хаус“.
Аналитичар је примијетио да Трампова администрација нерадо врши притисак на Москву, али да „има могућност да изврши притисак на Украјину и то је више пута чинила“.
