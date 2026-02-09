Кина представила футуристичко оружје невиђене моћи, погледајте како изгледа

Извор:
Кина је представила планове за развој футуристичког свемирског носача авиона који изгледа као да је из филмског серијала „Ратови звијезда“, а који би могао распоредити готово 100 беспилотних борбених авиона и летјети до руба Земљине атмосфере.
Носач „Луанњао“ (Luanniao), како га Кинези називају, требало би да буде дуг 227 метара, широк 679 метара и да има тежину при полијетању од око 120.000 тона. Према пројекцијама, могао би постати оперативан у наредних 20 до 30 година.
Ратни брод, који би, уколико буде изграђен, био највећи на свијету, дизајниран је за ношење до 88 беспилотних борбених авиона „Сјуан Ну“ (Xuan Nu), преноси „Дејли мејл“.
Ове летјелице, које су још увијек у концептуалној фази, требало би да буду пројектоване као високо управљиви „стелт“ авиони, способни за лансирање хиперсоничних ракета.
Ипак, стручњаци нису сигурни да ли је „Луанњао“ уопште изводљиво конструисати, а дио њих сматра да је ријеч о публицитетском потезу с циљем „подизања морала кинеске јавности“.
Уколико би ипак био изграђен, нови ратни брод би, према ријечима Питера Лејтона, одбрамбеног стручњака и гостујућег сарадника на аустралијском Институту „Грифит Азија“, „надмашио готово све што тренутно постоји“.
China's army has released a concept video of a futuristic space carrier that it says can deploy unmanned fighter jets capable of flying to the edge of the Earth’s atmosphere.— WarCabinet (@warcabinet_) February 3, 2026
In images released by state media, the Luanniao flies above the Earth, firing weapons into space.
It… pic.twitter.com/tTrtkNwOQi
Лејтон је за „Телеграф“ изјавио да би „Луанњао“ могао летјети изван домета пројектила земља–ваздух и других борбених авиона, додајући да би, уопштено говорећи, био и изван домашаја временских услова, као и већине одбрамбених система.
Хипотетички брод могао би се позиционирати директно изнад циљева, чиме би, како се наводи, њихово гађање било знатно ефикасније.
„Луанњао“ је дио ширег кинеског пројекта „Нантијанмен“, што у преводу значи „Јужна небеска врата“. Овај опсежни програм, који је развила Кинеска корпорација авио-индустрије, има за циљ унапређење кинеских свемирских и ваздухопловних способности.
