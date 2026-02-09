Logo
Large banner

Кина представила футуристичко оружје невиђене моћи, погледајте како изгледа

Извор:

Радио Сарајево

09.02.2026

11:45

Коментари:

0
Кина представила футуристичко оружје невиђене моћи, погледајте како изгледа
Фото: Printscreen/X

Кина је представила планове за развој футуристичког свемирског носача авиона који изгледа као да је из филмског серијала „Ратови звијезда“, а који би могао распоредити готово 100 беспилотних борбених авиона и летјети до руба Земљине атмосфере.

Носач „Луанњао“ (Luanniao), како га Кинези називају, требало би да буде дуг 227 метара, широк 679 метара и да има тежину при полијетању од око 120.000 тона. Према пројекцијама, могао би постати оперативан у наредних 20 до 30 година.

Ратни брод, који би, уколико буде изграђен, био највећи на свијету, дизајниран је за ношење до 88 беспилотних борбених авиона „Сјуан Ну“ (Xuan Nu), преноси „Дејли мејл“.

Policija

Регион

Велика запљена у аутобусу из БиХ

Ове летјелице, које су још увијек у концептуалној фази, требало би да буду пројектоване као високо управљиви „стелт“ авиони, способни за лансирање хиперсоничних ракета.

Ипак, стручњаци нису сигурни да ли је „Луанњао“ уопште изводљиво конструисати, а дио њих сматра да је ријеч о публицитетском потезу с циљем „подизања морала кинеске јавности“.

Уколико би ипак био изграђен, нови ратни брод би, према ријечима Питера Лејтона, одбрамбеног стручњака и гостујућег сарадника на аустралијском Институту „Грифит Азија“, „надмашио готово све што тренутно постоји“.

Лејтон је за „Телеграф“ изјавио да би „Луанњао“ могао летјети изван домета пројектила земља–ваздух и других борбених авиона, додајући да би, уопштено говорећи, био и изван домашаја временских услова, као и већине одбрамбених система.

Хипотетички брод могао би се позиционирати директно изнад циљева, чиме би, како се наводи, њихово гађање било знатно ефикасније.

„Луанњао“ је дио ширег кинеског пројекта „Нантијанмен“, што у преводу значи „Јужна небеска врата“. Овај опсежни програм, који је развила Кинеска корпорација авио-индустрије, има за циљ унапређење кинеских свемирских и ваздухопловних способности.

Подијели:

Тагови:

Оружје

Кина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зеленски "сатјеран у ћошак"

Свијет

Зеленски "сатјеран у ћошак"

1 ч

0
Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

Бања Лука

Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

1 ч

0
Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију

Свијет

Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију

1 ч

0
Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца

Хроника

Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца

1 ч

0

Више из рубрике

Зеленски "сатјеран у ћошак"

Свијет

Зеленски "сатјеран у ћошак"

1 ч

0
Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију

Свијет

Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију

1 ч

0
Покренута највећа нуклеарна електрана на свијету

Свијет

Покренута највећа нуклеарна електрана на свијету

2 ч

0
stan

Свијет

Заокрет у Њемачкој: Нови закон доноси велике промјене за подстанаре

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner