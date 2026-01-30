Велика запљена у аутобусу из БиХ

Извор:
Гранични полицајци Републике Хрватске су у четвртак, 29. јануара, на граничном пријелазу у Старој Градишки у аутобусу босанскохерцеговачких регистрацијских ознака пронашли оружје и експлозивна средства за које је утврђено да припадају 32-годишњем француском држављанину.
Гранични полицајци су, у сарадњи са службеницима царине, контролисали аутобус босанскохерцеговачких регистрацијских ознака, возача, путнике и пртљагу.
Приликом прегледа аутобуса, уочили су предмете чије је посједовање забрањено (аутоматска пушка, двије ручне бомбе, четири оквира за аутоматску пушку те више десетака муниције), извијестили су у петак, 30. јануара, из Полицијске управе бродско-посавске.
Даљњом контролом и криминалистичким истраживањем утврђено је да наведено оружје и убојита средства припадају 32-годишњем француском држављанину, а која је раније током јануара неовлаштено прибавио на подручју Босне и Херцеговине у намјери да их незаконито превезе у Европску унију са циљем стицања противправне имовинске користи.
Полицијски службеници су од 32-годишњака привремено одузели оружје, муницију и експлозивна средства.
Уз кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву због сумње у почињење кривичног дјела недозвољеног посједовања, израде и набављања оружја и експлозивних материја, полицијски службеници су га у петак у јутарњим сатима предали у притвор Полицијске управе бродско-посавске.
