Logo
Large banner

Ђоковић отворио душу: Доста је неких "експерата" хтјело да ме пензионише

30.01.2026

18:17

Коментари:

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену
Фото: Танјуг/АП

Новак Ђоковић је побиједио у полуфиналу Аустралијан опена са 3:2 у сетовима Јаника Синера, а након тога је причао пред медијима.

"Нећу рећи икада, али јесте сигурно у неколико посљедњих година. Играти против Синера који игра најбољи тенис, бранилац је титуле... Не може боље од овога. Када сам почињао да се припремам за ову сезону, циљеве када сам установио, гренд слемови су били у центру. Замишљао сам да играм са Јаником и Карлосом на гренд слему. Веома сам срећан, пао ми је камен са срца", рекао је Ђоковић.

Упитан је затим да ли ће тренирати у суботу.

"Не знам, хајде да видимо. Ускоро ће три сата ујутру. Не могу да кажем, не вјерујем да ћу да тренирам сутра, морам да се припремим за недјељу и да макар колико-толико успијем да се рестујем", одговорио је он.

Новак није губио наду ни у једном тренутку.

Rusija

Свијет

Русија спремна да истражи опције за придруживање пројекту "Трампов пут"

"Нисам престајао да вјерујем у себе. Доста људи није вјеровао у мене, доста људи, неких експерата су хтјели да ме пензионишу. Много пута сам играо на гренд слемовима, дан када не иде, покушавате да добијете када вам не иде. Имао сам среће да се Лоренцо повриједио и да је предао тог дана. Имам бистар план шта би требало да радим, једно је имати план, друго је показати на терену против Синера и Алкараса. Заиста сам срећан што сам могао да ово искусим вечерас", поручио је Ђоковић.

Занимало је присутне и за кога ће предстојеће финале бити значајније.

"За мене, мислим и за Карлоса, због тога колико има година и шта је урадио до сада, историја је на црти. Финале гренд слема, много тога је улог, али ћу се да се припремам као и увијек. Побиједио сам против њега овде прошле године, видјећемо колико можемо да будемо свјежи. Исто је имао тежак меч, али је млађи 15 година (смијех). Циљ је да се играју завршнице гренд слемова и ево ту сам. Ова побједа је једнако велика као да сам освојио Гренд слем", додао је Ђоковић, преноси Спортал.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Аустралијан опен 2026

Јаник Синер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

Србија

МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

1 д

0
Кнежевић повлачи подршку Влади Црне Горе

Регион

Кнежевић повлачи подршку Влади Црне Горе

1 д

0
Мислила да је нашла љубав, а остала празних џепова

Свијет

Мислила да је нашла љубав, а остала празних џепова

1 д

0
Ruska zastava

Свијет

Русија спремна да истражи опције за придруживање пројекту "Трампов пут"

1 д

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић Аустралијан опен

Тенис

Нису научили лекцију: Новака Ђоковића поново понижавају

1 д

0
Дел Потро позвао Ђоковића усред интервјуа

Тенис

Ђоковић добио позив усред интервјуа: Брате, велики си

1 д

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Тенис

Човјек звани рекорд: Ђоковић је у петак оборио још неколико

1 д

0
Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Тенис

Синер понављао три ријечи након пораза: Шта је рекао за Ђоковића

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner