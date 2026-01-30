Ђоковић отворио душу: Доста је неких "експерата" хтјело да ме пензионише

30.01.2026
18:17
Коментари:0
Новак Ђоковић је побиједио у полуфиналу Аустралијан опена са 3:2 у сетовима Јаника Синера, а након тога је причао пред медијима.
"Нећу рећи икада, али јесте сигурно у неколико посљедњих година. Играти против Синера који игра најбољи тенис, бранилац је титуле... Не може боље од овога. Када сам почињао да се припремам за ову сезону, циљеве када сам установио, гренд слемови су били у центру. Замишљао сам да играм са Јаником и Карлосом на гренд слему. Веома сам срећан, пао ми је камен са срца", рекао је Ђоковић.
Упитан је затим да ли ће тренирати у суботу.
"Не знам, хајде да видимо. Ускоро ће три сата ујутру. Не могу да кажем, не вјерујем да ћу да тренирам сутра, морам да се припремим за недјељу и да макар колико-толико успијем да се рестујем", одговорио је он.
Новак није губио наду ни у једном тренутку.
"Нисам престајао да вјерујем у себе. Доста људи није вјеровао у мене, доста људи, неких експерата су хтјели да ме пензионишу. Много пута сам играо на гренд слемовима, дан када не иде, покушавате да добијете када вам не иде. Имао сам среће да се Лоренцо повриједио и да је предао тог дана. Имам бистар план шта би требало да радим, једно је имати план, друго је показати на терену против Синера и Алкараса. Заиста сам срећан што сам могао да ово искусим вечерас", поручио је Ђоковић.
Занимало је присутне и за кога ће предстојеће финале бити значајније.
"За мене, мислим и за Карлоса, због тога колико има година и шта је урадио до сада, историја је на црти. Финале гренд слема, много тога је улог, али ћу се да се припремам као и увијек. Побиједио сам против њега овде прошле године, видјећемо колико можемо да будемо свјежи. Исто је имао тежак меч, али је млађи 15 година (смијех). Циљ је да се играју завршнице гренд слемова и ево ту сам. Ова побједа је једнако велика као да сам освојио Гренд слем", додао је Ђоковић, преноси Спортал.
