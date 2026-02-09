Logo
Жена умрла након рутинске операције, спроводи се истрага

09.02.2026

13:03

Болница Добој-операција
Фото: АТВ

Операција кука која се требала сматрати рутинском завршила је смрћу пацијенткиње у пулској Општој болници. Током нед‌јељне вечери, 18. јануара, поклопило се неколико околности које су довеле до трагичног исхода, а Жупанијско државно тужилаштво у Пули сада проводи истрагу како би се утврдило је ли се смрт могла избјећи, пише Истра24.

Према подацима познатима редакцији Истра24, пацијенткиња у педесетим годинама из околице Пуле примљена је у болницу након што је два дана раније пала низ стубе те сломила кук и лакат. У нед‌јељу навече, дежурни хирург трауматолог, уз асистенцију млађе хирурга ортопеда која је тек завршила специјализацију, одлучио је обавити операцију кука.

Хронологија догађаја

Како сазнаје Истра24, иако операција није била хитна и могла се обавити у понед‌јељак, захват је започео на крају нед‌јељног дежурства. Међутим, током операције дошло је до компликација и обилног крварења. Хирург у почетку није био свјестан узрока крварења, али је због лоших параметара убрзано завршио операцију.

Стање пацијенткиње погоршало се отприлике сат времена касније, али васкуларни хирург позван је са значајним закашњењем. Будући да је била нед‌јеља, он није био у болници, већ је дежурао од куће. Прошло је више од два сата драгоцјеног времена до његовог доласка и почетка нове операције.

Велики губитак крви

Утврђено је да је током операције кука пробијена артерија иза зд‌јеличне кости. Васкуларни је хирург зашио али но крварење се наставило јер је, како се испоставило, била пробијена на још једном мјесту. Услиједила је још једна операција око поноћи, али ни она није успјела. Због великог губитка крви, како сазнаје Истра24, пацијентица је преминула.

Случај, како пише Истра24, отвара неколико спорних питања. Прије свега, зашто се оперисало у нед‌јељу навече ако стање није било хитно. Искусни хирург изван Пуле, упознат с основним информацијама о случају, изјавио је да такву операцију никада не би радио у нед‌јељу навече. Сматра да је пацијенткиња могла причекати понед‌јељак.

Тагови:

Пула

Операција

