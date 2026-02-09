Додик: Нисам рекао отцјепљење, него самосталност и независност

09.02.2026
14:18
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик на упите новинара из ФБиХ поручио је да саговорницима не стављају ријечи у уста и да нигдје није рекао отцјепљење Републике Српске, него самосталност и независност.
"Одвикните се да трпате саговорнику ријечи које није изговорио. Нисам нигдје изговорио отцјепљење, рекао сам самостална и независна Република Српска. Шта ви мислите под тим мене не занима. Самостална и независне Република Српска може да буде она када нам вратите војску и да живимо како је то предвиђено Дејтоном. Ако тога нема, право на самоопредјељење, референдум и опет самосталност. Немамо се од чега отцјепљивати, од БиХ? Какве БиХ? Она никада није ни заживјела. Најбољи доказ су странци који су овдје покушали да одрже ово неодрживо стање", рекао је Додик.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму