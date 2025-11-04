Бањалука: Почела бесплатна вакцинација против сезонског грипа

04.11.2025
У амбулантама породичне медицине Дом здравља у Бањалуци почела је бесплатна вакцинација против сезонског грипа, речено је Срни у овој здравственој установи.
Из Дома здравља су навели да им је из Института за јавно здравство Републике Српске испоручено 2.980 доза и да не располажу комерцијалним вакцинама.
Право на бесплатну вакцинацију имају пацијенти на дијализи, људи са тежим кардиоваскуларним болестима, као и обољели од дијабетеса на инсулинској терапији, од хроничне опструктивне болести плућа, малигних болести, те од одређених неуролошких болести.
"Сви заинтересовани грађани који нису у наведеним групама, за вакцинацију против сезонског грипа се могу јавити у Институт за јавно здравство", навели су из бањалучког Дома здравља.
Дистрибуција вакцина против грипа по регионалним центрима почела је у петак, 31. октобра, а укупно је набављено 18.000 доза бесплатних вакцина намијењених за девет категорија становника који на то имају право и које ће им бити даване у домовима здравља Српске.
Начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Нина Родић Вукмир рекла је Срни да вакцинација представља најефикаснији, најбољи и најјефтинији начин да се грађани заштите од неке заразне болести, па тако и од грипа.
