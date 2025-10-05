Више од 20 дана штрајкује глађу: Амела Бећирспахић на минусу у шатору тражи правду за дијете

05.10.2025
10:56
У Бихаћу се одвија драма која већ недјељама потреса јавност. Амела Бећирспахић, мајка из Бихаћа, већ више од 20 дана штрајкује глађу на Градском тргу, тражећи правду и заштиту за своје дијете.
Након што је пријавила супруга за насиље у породици и покренула поступак развода, мајка из Бихаћа тврди да су институције заказале и омогућиле оцу да преузме дијете без законских процедура и упркос налазима надлежних служби.
Поред штрајка глађу, ноћи проводи у импровизованом шатору, на температурама које су посљедњих дана падале испод нуле. Иако исцрпљена и нарушеног здравља, Амела не одустаје.
– Наша Амела Бећирспахић је ноћ провела на Тргу, иако је температура током ноћи падала испод нуле. Сада је свега један степен, а хладноћа је неумољива. Апелујемо на све надлежне да хитно реагују и реше овај случај прије него што се деси трагедија – поручили су из бихаћког удружења Глас жене, које данима прати ситуацију и пружа подршку овој мајци.
Из Удружења истичу да је Амела физички и психички исцрпљена, али и даље одлучна да истраје.
– Сви смо одговорни ако се деси трагедија. Не смемо окренути главу. Амели и дјетету треба наша подршка, препознавање насиља и хитна реакцију институција. Покажимо да друштво не оставља оне којима је помоћ неопходна – навели су из Гласа жене.
Већи дио дана Амела проводи испред шатора, чекајући реакцију институција које, како каже, “ћуте већ предуго”, преноси Црна-хроника.
Подсјећамо, првостепени суд у поступку развода брака пресудио је да се дијете у потпуности додјељује мајци, док је оцу ограничено право на виђање због процјене да је “штетан по развој и будућност дјетета“.
Упркос тој одлуци, случај је доживио преокрет.
Амела Бећирспахић сада поручује да је спремна да жртвује сопствени живот како би заштитила своје дијете од насиља и, како каже, “неправде система који ћути док дјеца пате”.
