Logo

Додик: Узуновићева писала ЦИК-у по захтјеву Изетбеговића, Алиспахића и других

21.10.2025

16:00

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Сена Узуновић није та која објашњава било шта, она је продукт муслиманске сећије у Сарајеву која добије налог шта да уради, изјавио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

- То су све каркикатуре. Узеновићева није имала ништа с тим, али муслимани покушавају направити још један неред - истакао је Додик, одговарајући на питање о допису Узнуновићеве ЦИК-у да Додик не може да буде предсједник СНСД-а

Hitna pomoć

Свијет

Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу

Додик је оцијенио да то безначајно писмо нема никаквог правног смисла.

- Није она пресуђивала већ је само изнијела своје мишљење које нема никакву правну снагу, она је то доставила на протокол ЦИК-у, а ЦИК да би се опрао пред онима од којих има страх пошаље Регистарском суду у Бањалуку. Том суду треба одлука, не треба саопштење за медије Сене Узуновић - истакао је Додик.

Према његовим ријечима, оно што је урадила написала је "по захтјеву Бакира Изетбеговића, Алиспахића и других који са њом управљају да би им се оправдала јер је очигледно да се њих боји,

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

- Узуновићева генерише муслимански национализам и штити муслимански терор и злочине који су се десили у прошлом раду - нагласио је Додик.

Подсјетио је да је Узуновићева за вријеме рата штитила злочинце муслимане који су чинили злочин према Србима у Брадини, гдје су поједине српске породице затрте, а као најдрамитичнији примјер је навео породицу Голубовић из Коњица.

- Сена Узуновић је тада била у команди муслиманске бригаде, радила је послове везане за право и била војни судија и ослободила је кривице неке злочинце са тог простора, а Хашки трибунал им је пресудио за почињене злочине. И то говори о њеној муслиманској мотивисаности - рекао је Додик.

Полиција ФБиХ

Хроника

Мотоциклиста повријеђен у тешком судару са аутомобилом

Додик сматра да они користе те институције да би што више направили нереда у Републици Српској.

- Она генерише муслимански нациобнализам и штити муслимански терор и злочине који су се десили у прошлом раду. Видјећемо, правда ће увијек побиједити и вјерујем да ће она изгубити јер није у праву - закључио је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха

Градови и општине

Требиње међу најчистијим градовима по квалитету ваздуха

1 ч

0
Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

Република Српска

Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

1 ч

0
Пуцар: Додик предсједник СНСД-а, овакво дописивање Суда и ЦИК-а БиХ још нисам видио

Република Српска

Пуцар: Додик предсједник СНСД-а, овакво дописивање Суда и ЦИК-а БиХ још нисам видио

1 ч

1
Ужас у Бугарској: Убио мајку, сестру и тетку па запалио кућу

Свијет

Ужас у Бугарској: Убио мајку, сестру и тетку па запалио кућу

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

Република Српска

Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

54 мин

0
Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

Република Српска

Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

1 ч

0
Пуцар: Додик предсједник СНСД-а, овакво дописивање Суда и ЦИК-а БиХ још нисам видио

Република Српска

Пуцар: Додик предсједник СНСД-а, овакво дописивање Суда и ЦИК-а БиХ још нисам видио

1 ч

1
Каран са члановима Савјета за високо образовање

Република Српска

Каран са члановима Савјета за високо образовање

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

16

27

Пет ствари које никада не бисмо смјели тражити од партнера

16

23

Црна Гора би могла да остане без руских туриста

16

13

Преминуо популарни хрватски пјевач

16

10

Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner