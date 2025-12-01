Logo

Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској

Извор:

СРНА

01.12.2025

11:59

Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској
Фото: АТВ

Бруто домаћи производ Републике Српске у трећем тромјесечју ове године изражен у текућим цијенама износио је 4,85 милијарди КМ и имао је реални раст од два одсто у односу на вриједност у истом периоду лани, подаци су Републичког завода за статистику.

Бруто додата вриједност у трећем тромјесечју износила је 4,02 милијарде КМ, док је вриједност пореза умањена за субвенције за производе била 822,4 милиона КМ.

Новембарски дани статистике

Економија

''Новембарски дани статистике'': Евидентан континуитет раста Српске

У трећем тромјесечју највећи процентуални раст бруто додате вриједности од 4,5 одсто забиљежен је у области информација и комуникација, те 4,4 одсто у областима умјетности, забаве и рекреације, те у осталим услужним дјелатностима.

Реалан пад бруто додате вриједности од 1,9 одсто забиљежен је у областима индустријских дјелатности.

