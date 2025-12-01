Ухапшен Бањалучанин: Напао жену на улици, грађани га задржали до доласка полиције

Logo

АТВ

01.12.2025

12:45

Бањалучка полиција ухапсила је данас лице из овог града које је на улици напало жену.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука данас су лишили слободе лице С.Ј. из Бањалуке, које је пријављено да је данас око 11,05 часова физички напало жену у улици Вељка Млађеновића у Бањалуци.

По наведеној пријави су одмах поступили полицијски службеници и лишили слободе лице које су грађани задржали до доласка полицијских службеника.

О наведеном је обавјештена Служба хитне медицинске помоћи Бањалука, ради указивања љекарске помоћи жени и лицу С.Ј", наводе из ПУ Бањалуке.

Полицијски службеници предузимају све неопходне мјере и радње у вези са наведеном пријавом.

