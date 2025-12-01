Младић (27) слетио с пута и погинуо!

01.12.2025
09:29
Коментари:0
Једна особа је погинула у саобраћајној несрећи која се ноћас у 1.15 догодила на подручју Чапљине, потврђено је из МУП Херцеговачко-неретванског кантона.
Како је рекла Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП ХНК, у несрећи, која се догодила у мјесту Модрич смртно је страдао М. Ш. (27) из Чапљине који је управљао аутомобилом “Ренаулт Кангоо”.
Радило се о самослијетању, а увиђај су под надзором дежурног кантоналног тужиоца обавили припадници Полицијске управе Чапљина, те ће о свему накнадно бити познато више информација.
На лицу мјеста су интервенисале екипе Хитне помоћи Дома здравља Чапљина и Професионалне ватрогасне јединице Чапљина, преноси Аваз.
