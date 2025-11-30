Ужас на путу: У тешком удесу погинула једна особа, седам повријеђено

30.11.2025
Једна особа је погинула, док је седморо повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи до које је дошло вечерас послије 18 часова на старом путу Београд - Нови Сад, тачније на путу Инђија - Нови Сад.
Како сазнаје Курир, сударила су се 3 путничка возила, а како наводи Инстаграм страници "192_рс", на лице мјеста изашло је више возила Хитне помоћи из Инђије и Новог Сада, љекарска екипа из Новог Сада збринула је једно тешко повређено лице.
Ватрогасци су сјекли возила да дођу до повријеђених лица.
По ријечима доктора Зорана Круља портпарола Завода за ургентну медицину Нови Сад њихова екипа изашла је по првом приоритету на лице мјеста.
Збринут је мушкарац (44) који је са тешким политрауматским повредама превезен на одељење реанимације Клиничког центра Војводине.
