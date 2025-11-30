Са страхом су чекали ноћ: Јаћимовићи добили нови дом

Аутор:Божана Живановић
30.11.2025
19:41
Коментари:0
Вода, струја, купатило и собе за малишане. Све то има нови дом Јаћимовића у Копривни код Модриче. Замијенио је трошну кућу којој је пријетило клизиште.
Са страхом су чекали ноћ, причају родитељи петоро малишана. Сада су одахнули.
“Једноставно све је боље, имамо воду имамо струју, све како треба, једноставно горе услови нису били, отац Јадранко је рекао клизиште је потегло кућу, сваки дан је био страх", прича Ружа, мајка петоро дјеце.
“Вода нам је најосновнија што имамо воду, горе нисмо имали воде сваки дан смо водили у комбију по цистерну воде бацај пумпом", каже Арсеније, отац малишана.
У 200 квадрата новог дома биће мјеста и за дјечије собе. Марица ће своју дијелити са сестром Маријом.
"“Зато што ћу имати радни сто гдје имам да радим задаћу и да учим”, каже Марица.
Иницијативу да Марица, Марија, Милица, Мирко и Магдалена имају дом достојан човјека, покренуо је локални парох. Срби за Србе су организовали акцију.
“Задњих годину годину и по, контактирали смо "Срби за Србе" који су дошли на лице мјеста и који су их ставили на њихов попис да могу да раде", прича Јадранко Стојановић, парох.
“ Нашли смо кући коју смо прво купили затим одрадили грађевинске радове преуредили опремили намјештајем и бијелом техником", каже Младен Малић, из организације "Срби за Србе".
Од јануара до августа су уз помоћ донатора прикупљали новац. Потом се кренуло у куповину и опремање куће, а све је коштало око 100.000 марака. Нови дом је и освештан, а Јаћимовићи ће у њему ускоро прославити и крсну славу Светог Николу.
