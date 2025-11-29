Радник (63) погинуо на градилишту, метална лајсна пала на њега

29.11.2025
Јуче током дана дошло је по погибије радника (63) на градилишту пословног комплекса у Дринској улици у Новом Саду.
Незванично, на погинулог мушкарца је, са велике висине, пала метална лајсна током постављања стаклене фасаде.
Радници који су се затекли на градилишту у Новом Саду, тврде да је несрећни мушкарац имао шљем.
Он је превезен у Клинички центар Војводине гдје је убрзо преминуо.
Из ПУ Нови Сад потврђено је да је дошло до овог догађаја.
Истрага је у току, преноси Блиц.
