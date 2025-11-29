Logo
Радник (63) погинуо на градилишту, метална лајсна пала на њега

29.11.2025

11:15

Радник (63) погинуо на градилишту, метална лајсна пала на њега

Јуче током дана дошло је по погибије радника (63) на градилишту пословног комплекса у Дринској улици у Новом Саду.

Незванично, на погинулог мушкарца је, са велике висине, пала метална лајсна током постављања стаклене фасаде.

Радници који су се затекли на градилишту у Новом Саду, тврде да је несрећни мушкарац имао шљем.

Лаћарк

Србија

Детаљи стравичне несреће: Отац и кћерка (16) погинули, мајка превезена у болницу

Он је превезен у Клинички центар Војводине гдје је убрзо преминуо.

Из ПУ Нови Сад потврђено је да је дошло до овог догађаја.

Истрага је у току, преноси Блиц.

Нови Сад

Погинуо радник

gradilište

