Погинуле двије особе у саобраћајној несрећи

Извор:

РТС

29.11.2025

09:43

Погинуле двије особе у саобраћајној несрећи

Двије особе погинуле су у судару аутомобила и комбија у Лаћарку, код Сремске Митровице, речено је у полицији.

РТС наводи да су двије особе које су погинуле биле у путничком аутомобилу.

У болници у Сремској Митровици кажу да су у ту установу примљене двије особе са повредама, и то мушкарц стар 35 година, којем су констатоване повреде грудног коша и доњих екстремитета, и 37-годишња жена са повредама рамена.

Хроника

Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух

У току је увиђај.

Саобраћајна несрећа

Sremska Mitrovica

