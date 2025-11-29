Погинуле двије особе у саобраћајној несрећи

Извор:
Двије особе погинуле су у судару аутомобила и комбија у Лаћарку, код Сремске Митровице, речено је у полицији.
РТС наводи да су двије особе које су погинуле биле у путничком аутомобилу.
У болници у Сремској Митровици кажу да су у ту установу примљене двије особе са повредама, и то мушкарц стар 35 година, којем су констатоване повреде грудног коша и доњих екстремитета, и 37-годишња жена са повредама рамена.
У току је увиђај.
