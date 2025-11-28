Logo
Узнемирујући снимак: Син шамара оца, а мајка "навија"

28.11.2025

20:45

Узнемирујући снимак: Син шамара оца, а мајка "навија"
Фото: Printscreen/X/

У Србији се друштвеним мрежама шири узнемирујући снимак на којем се види младић, стар око 18 година, како више пута удара свог оца. На снимку се чује жена, за коју се претпоставља да је мајка, како са стране држи телефон и говори: "Купи дрва!", а затим додаје: "Сад се изљубите…"

Претпоставља се да је видео настао у једном селу у централној Србији.

Објава је изазвала снажне реакције на друштвеним мрежама, а коментари су преплављени осудама насиља и породичне динамике приказане у видеу. Многи корисници навели су да је ријеч о дубоко поремећеним односима и да се овакве сцене никада не би смјеле посматрати као шала.

На снимку се види и да се отац након напада повлачи.

Тагови:

porodično nasilje

snimak

šamar

