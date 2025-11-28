Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Извор:
Агенције
28.11.2025
08:23
Коментари:0
Будући да се приближава крај године када они који испуњавају услове за пензије треба да прекину радни однос најкасније до 30. децембра како би 31. поднијели захтјев за пензију, поједини који се баве самосталним дјелатностима питају да ли и они припадају тој категорији којој је потребан престанак осигурања како би се пензионисали?
Измјенама законских прописа У Србији утврђени су и поједини изузеци, највише међу онима који се баве самосталним дјелатностима, али су у изузецима и поједини запослени.
Без престанка осигурања право на пензију могу да остваре они који обављају предузетничку дјелатност, хранитељи, осигураници којима се период осигурања утврђује према утврђеном стажу (уговор о делу и слично), као и изабрана, именована и постављена лица.
Економија
Грађани "хрле" у шопинг центре: Данас је црни петак
Сви они право на старосну и пријевремену старосну пензију могу да остваре и без престанка осигурања. Промјене су уведене из практичних разлога, кажу у Фонду ПИО Србије.
"Замислите само дјецу која би остала без старања због пензионисања хранитеља или занатлију који жели да ради и из пензије, а који би морао да затвори радњу и неколико дана касније поново да је региструје. Лица која остварују право на инвалидску пензију, међутим, морају имати престанак осигурања без обзира на то којој категорији припадају. За остваривање права на породичну пензију престанак није услов, али се пензија неће исплаћивати док траје осигурање. Дакле, лице може да оствари право на породичну пензију, али исплата породичне пензије почиње тек након престанка запослења, односно обављања самосталне или пољопривредне дјелатности", истичу у пензијском фонду.
Када је престанак осигурања услов за остваривање права, правило је да се и захтјев Фонду ПИО подноси уз приложен доказ о престанку. Без оваквог доказа захтјев је неуредан и подразумијева да се прво ово питање расправи, па да се тек затим приступи утврђивању других чињеница у вези са правом за које је захтјев поднесен.
Из овог разлога сугерише се избјегавање подношења захтјева док још увијек раде или самостално обављају дјелатност јер на тај начин неће постићи да се раније приступи уређивању података о навршеном стажу, већ се само беспотребно одуговлачи поступак.
Здравље
Три најздравије грицкалице: Можете да их једете без гриже савјести
Често питање пензијском фонду је и да ли уз пензију може и даље да се ради.
Најједноставнији, али не и довољно прецизан одговор је да може. Међутим, корисници старосне пензије треба да знају да се са новим радом не смије почети истог дана када је утврђено право на пензију, него најраније сутрадан.
"Дакле, мора да постоји макар један дан 'паузе' у раду. Уколико инвалидски пензионери уђу у осигурање, то може да значи евентуално преиспитивање утврђеног губитка радне способности, док корисници породичне пензије треба да воде рачуна о томе да сваки рад одмах значи и обуставу исплате пензије. Специфичност постоји код професионалних војних лица и полицијских службеника код којих се не утврђује потпуни губитак радне способности, већ само губитак способности за обављање професионалне војне службе, односно полицијских послова", истичу у ПИО.
Осигураници ових категорија који остваре право на инвалидску пензију могу и након пензионисања да се запосле или да обављају самосталну дјелатност, осим у служби коју су претходно обављали. Међутим, ова лица немају право да им се одреди нов износ пензије на основу накнадно навршеног стажа.
Занимљивости
Мушкарци рођени у ова четири знака су сјајни очеви
Изузетно, породични пензионери могу да буду ангажовани по уговору о дјелу или по уговору о обављању привремених и повремених послова, уз услов да је износ остварене накнаде нижи од најниже основице за осигуранике запослене. Породични пензионер који жели да ради може и треба да провјери на најближем шалтеру фонда да ли ће то утицати на исплату пензије.
Самосталцима којима је својство утврђено по основу чланства у репрезентативним удружењима, датум престанка осигурања представља датум брисања из матичне евиденције удружења.
На овај начин се евидентира осигурање самосталних умјетника, спортиста, адвоката, таксиста и других. Веома је значајно да брисање из удружења не може да буде ретроактивно, већ се дан брисања сматра и даном престанка чланства. Због тога осигураници који су на овај начин евидентирани треба да воде рачуна и благовремено уреде промјену свог статуса у удружењу, пише "Политика".
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму