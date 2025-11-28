Данас облачно и хладно

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно и хладно, повремено уз слабе падавине, док се киша и сусњежица очекују у нижим, а снијег у вишим крајевима.
У Херцеговини промјенљиво облачно уз сунчане интервале, наводи Републички хидрометеоролошки завод.
Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова. У Херцеговини ће дувати умјерена, на ударе и јака бура, послије подне у слабљењу.
Минимална температура ваздуха од минус три до два, на југу до пет, у вишим предјелима од минус шест степени Целзијусових.
Максимална температура ваздуха од један до шест, на југу до 13, у вишим предјелима од минус два степена Целзијусова.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ било умјерено до претежно облачно вријеме са слабим снијегом или сусњежицом. Нешто мање облачности и сунчаније било је на југу.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус осам, Хан Пијесак и Чемерно мминус четири, Калиновик и Кнежево минус три, Бугојно, Градачац, Сарајево, Сребреница, Шипово, Мркоњић Град нула, Бихаћ, Дрвар, Ливно, Тузла, Зеница, Нови Град, Фоча, Вишеград, Рудо, Рибник и Приједор један, Бањалука, Бијељина, Добој и Србац два, Билећа четири, Требиње седам и Мостар осам степени Целзијусових.
Највише падавина у претходна 24 часа измјерено је на Хан Пијеску 7,4 и Требињу 7,9 литара по метру квадратном.
Највише снијега има на Хан Пијеску 18 центиметара.
